Eşi tarafından dövülen kadın, apartmandan düştü

Gönyeli’de eşi Serdal Urhan tarafından darpedilen Nilgün Uruhan, evin balkonuna kaçarak kapısını kapattığını ancak zanlının balkon camını kırmasından ötürü korkarak komşuya ait balkona geçmek...

Gönyeli’de eşi Serdal Urhan tarafından darpedilen Nilgün Uruhan, evin balkonuna kaçarak kapısını kapattığını ancak zanlının balkon camını kırmasından ötürü korkarak komşuya ait balkona geçmek isterken ayağının kaymasından ötürü düştü

Evrim KAMALI

Gönyeli’de aralarında çıkan tartışma neticesinde eşinin balkondan aşağıya düşmesine sebep olan zanlı Serdal Urhan tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Lefkoşa Adli Şubede görevli polis çavuşu Ercan Atasay olayla ilgili bulguları aktardı. Atasay huzurda bulunan zanlı Serdal Urhan’ın 7 Ağustos tarihinde, saat 23.00 sıralarında, Gönyeli’de Anamurlu Kurt Ali Sokak üzerinde bulunan ikametgahlarında eşi Nilgün Uruhan ile telefonuna gelen mesajdan dolayı tartıştıkları sırada, adı edilenin vücudunun muhtelif yerlerine vurup darp ettiğini söyledi. Polis olayın akabinde Nilgün Uruhan’ın evin balkonuna kaçarak kapısını kapattığını ancak zanlının balkon camını kırmasından ötürü korkarak komşuya ait balkona geçmek isterken ayağının kaymasından ötürü düştüğünü söyledi. Polis Çavuşu Atasay müştekinin 6.80 m yükseklikten beton zemine düşerek ciddi şekilde yaralandığını ve Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine kaldırılarak yapılan ilk yardım tedavisine müteakip, yoğun bakım servisinde müşahede altına alındığını ifade etti. Polis mesele ile ilgili olarak 5 görgü tanığından ifade alındığını ancak alınması gereken birçok ifadenin daha olduğunu belirtti. Polis ayrıca, müştekinin hayati tehlikesinin devam ettiğini belirterek soruşturma maksatlı 3 gün süre ile poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Polis şahadetinin ardından söz alan zanlı Urhan ekleyecek bir şey olmadığını eşi için sabaha kadar dua ettiğini onun kendisinden daha çok sevdiğini söyledi.

Yargıç Gökhan Asafoğulları huzurunda verilen şahadet ve beyanı değerlendirerek zanlının ilk etap da soruşturma maksatlı 2 gün süre ile tutuklu kalmasına emir verdi.