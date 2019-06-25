Esentepe’de çöplük ev

Ülkemizin belki de en fazla yabancı nüfusunun yaşadığı Esentepe bölgesinde bir Alman vatandaşının evinin içinden ve dışından çıkan çöpler pes dedirtti.

Esentepe Belediyesi’nden edindiğimiz bilgilere göre, uzun bir süreden beridir Esentepe’de yaşayan bu Alman vatandaşının komşularının yaptığı şikayetler sonucunda bugün sabah Esentepe Belediyesi ekiplerince Alman vatandaşı olan şahsın evinin dışı temizlendi.

Evinin içinin de ayni durumda olduğu fotoğraflara yansırken bu evde çeşitli hastalıklara sebep olabilecek çöpler olduğu belirtildi.

Konuyla ilgili Esentepe Belediyesi çalışanlarından Umut Bahadır’ın yaptığı sosyal medya paylaşımında şöyle denildi “Alman vatandaşının ne gibi sağlık sorunları olabileceğini resimlere bakarak bir düşünsenize. Insan hayati bu kadar mı ucuz. İnsanın hangi ülke vatandaşı,dini,dili veya ırkı önemli mi? Netice de bir can. Ama kimin umurunda ki! Alman konsolosluğu neden vatandaşına sahip çıkmıyor, neden bizim kurumlarımız bu insana destek çıkmıyor?

Kaldı ki kendi halinde ve çevre kirliliği ile sağlık tehdidi dışında kimseye bir zararı yok.” diyerek sitemlerini paylaştı.