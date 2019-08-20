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Esentepe'ye 72 Kg. yağış

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Meteoroloji Dairesi dün sabah 08.00 ile bu sabah 08.00 arasını kapsayan 24 saatlik sürede ülke genelinde en çok yağışın metrekareye 72 kg ile Esentepe’de kaydedildiğini açıkladı

Esentepe'ye 72 Kg. yağış
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Diğer yağış alan bölgelerden Alayköy’e 48, Taşkent’e 34, Alevkaya’ya 31, Yakın Doğu Üniversitesi’ne 13, Tatlısu’ya da 9 kilogram yağış düştü.

Diğer bölgelerde ise 1-2 kg/metrekare yağış kaydedildi.

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