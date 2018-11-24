Esentepe'de metrekareye 140 kg yağış düşdü

Meteoroloji Dairesi, son 24 saatte KKTC genelinde metrekareye düşen yağış miktarlarını açıkladı.



Daire açıklamasına göre, dün 08.00 ile bugün 08.00 arasında metrekareye Esentepe’de 140, Beylerbeyi’nde 90, Alsancak’ta 81, Kozanköy ve Girne’de 70, Selvilitepe ve Karaoğlanoğlu’nda 60, Kantara ve Boğaz’da 50, Beyarmudu, Çamlıbel ve İskele’de 40, Kırıkkale, Kaleburnu, Tatlısu, Çayırova, Akdoğan, YDÜ, Yenierenköy ve Sipahi’de 30, Kalkanlı, Bostancı, Zümrütköy, Geçitkale ve Türkeli’nde 20, Salamis ve Dipkarpaz’da 19, Taşpınar’da 19, Akdeniz’de 17, Sandallar, Güzelyurt ve Vadili’de 16, Lefkoşa ve Alayköy’de 15, Zafer Burnu ve Çayönü’nde 14, Doğancı, Gazimağusa ve Gaziveren’de 13, Ercan ve Koruçam’da 10 kilogram yağış düştü.

Diğer bölgelerdeyse 1 ile 9 kilogram arası yağış kaydedildi.