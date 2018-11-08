Esentepe Belediyesi'nde çalışanlar kazan kaldırdı

Belediye Başkanı Cemal Erdoğan’ın, çalışanlar arasında ayrımcılık yaptığını ve seçimde oy vermedikleri için mobbing uyguladığını savunan çalışanlar, çalışma barışının zarara uğratıldığı için greve gitti

Belediye Emekçileri Sendikası (BES), Esentepe Belediyesi’nde Belediye Başkanı Cemal Erdoğan’ın personele yönelik davranışları gerekçesiyle greve gitti.

Başkanın, çalışanlar arasında ayrımcılık yaptığını ve seçimde oy vermedikleri için mobbing uyguladığını savunan sendika, çalışma barışının zarara uğratıldığını belirtti.

Sendikal Platform da BES’in Esentepe Belediyesi’ndeki grevine destek verdi.

Sendikal Platform adına yazılı açıklama yapan Basın-Sen Başkanı Ali Kişmir, Esentepe Belediyesi Başkanı Cemal Erdoğan’ın belediye çalışanlarına yönelik uyguladığı politikaları tedirginlikle takip ettiklerini bildirdi.

Kişmir, yerel seçim sonrasında Belediye Başkanı Cemal Erdoğan’ın kendisine oy vermeyen çalışanlar arasında ayrımcılık ve mobbing uyguladığını iddia ederek, bunun kabul edilebilir olmadığını kaydetti.

Ali Kişmir şunları kaydetti:

“Çalışma barışına zarar verecek bu adımlara karşı sessiz kalmamız söz konusu değildir. Seçilmiş kişiler, yasaların kendine verdiği hakların dışında davranma ve çalışanları köleymiş gibi yönetme hakkına sahip değildir.

Esentepe Belediyesi’ndeki bu diktatörlük rejimi son bulmalıdır. Bu kapsamda Belediye Emekçileri Sendikası’nın Esentepe Belediyesi’nde yaptığı grevi selamlıyor ve desteğimizi bildiriyoruz.”