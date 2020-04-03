Esendağlı: Başvuruyu biz yaptık

Korona virüs testi pozitif çıkan bir kişiyle temas ettikleri için korona virüs testi için Şato Lambousa Otel'deki karantina merkezine götürülen Girne Halk Evi kulüp başkanı Veli Esendağlı, Girne Halk Evi teknik direktörü Rıza Erseven ve Düzkaya kulüp başkanı Vedat Hacıabitoğlu testlerini yaptırdılar. BRT'deki Spor Gündem programına bağlanan Veli Esendağlı, 19 gün önce bir araya geldikleri bir arkadaşlarının korona virüs testi pozitif çıktığı için dün sabahtan itibaren Sağlık Bakanlığı ile temasa geçerek kendilerine de test yapılmasını istediklerini açıkladı. Şu an için kendisinin, Rıza Erseven ve Düzkaya kulüp başkanı Vedat Hacıabitoğlu'nun durumlarının iyi olduğunu ve herhangi bir semptom belirtisinin de olmadığını açıklarken, test sonucunu beklediklerini açıkladı.