"Eşdeğercilerin mağduriyeti giderilebilir"

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, gerek adil şekilde yapılamamış eşdeğer mal uygulamalarıyla, gerekse elde kalan puanlar nedeniyle yıllardır ciddi mağduriyet yaşayan eşdeğercilerin durumunun ülkedeki adalet duygusunu da derinden yaraladığını söyledi. Özersay,bu adaletsizliğin, elinde puanı bulunan eşdeğercilere devlet tarafından uzun süreli kiralama yoluyla taşınmaz mal kullanımı verilerek, bir nebze giderilebileceğine işaret etti.

Halkın Partisi’nden yapılan açıklamaya göre, Özersay, Eşdeğer Hak Sahipleri Derneği yönetimini kabul ederek görüştü.

Özersay kabulde yaptığı konuşmada, devletin elindeki bir miktar malın kullanımının, puanı olan eşdeğercilere uzun süreli devredilmesi halinde kira yoluyla elde edilecek gelirle eşdeğercilerin mağduriyetlerinin giderilebileceğini söyledi. Özersay, “Anayasamıza göre, öncelik hakkı bulunan eşdeğercilerin yıllardır süren hak mağduriyetini gidermek için uzun süreli kiralamanın insanların çocuklarına da devredebilecekleri bir hak olması ve devamında da kiradan koçana gitme yöntemi düşünülebilir” dedi.

Bu konuyu Bakanlar Kurulu gündemine taşıma sözü veren Özersay, şöyle devam etti:

“Paket uygulaması kendi içinde pek çok adaletsizliğe neden oldu. Paket uygulaması bitince yani artık paket açılmayıp insanların puanları ellerinde kalınca bu yeni bir adaletsizlik yarattı. Bu kadar yıldan sonra bu adaletsizliği bir nebze gidermek için sembolik ve çok cüzi bir kira karşılığında devletin elindeki çok sayıda malın eşdeğercilere uzun süreli kira yoluyla verilebilmelidir. Hayvancılıkla veya çiftçilikle uğraşan bireyler her yıl devletten kiraladıkları arazileri doğrudan eşdeğercilerden kiralayabilir ve bu da bugün elinde puanı olup mağduriyeti devam eden eşdeğerciler için bir nebze gelir yaratır”

Kudret Özersay, devletin, gerek kısa süreli tarımsal kiralamalar,gerekse hazine malı adı altında Emlak Malzeme Dairesi üzerinden ya da Tarım Bakanlığı kanalıyla orman arazisi olarak, hatta daha başka şekillerde binlerce dönümü binlerce vatandaşa kiraladığını anımsattı.

Özersay “Devletin bu kadar büyük alanları sürekli kiralayan konumunda olması vatandaşın her kira döneminde siyasilerden destek bulmaya çalışmasına, bir başka ifadeyle torpil arayışlarına neden olmaktadır. Bu ilişki biçimleri ülkemizde siyasi yozlaşmanın zeminini oluşturmaktadır bu nedenle hızla değiştirilmelidir. Biz bu konuda bir girişim yapmak istiyoruz. Bir yerden başlamak gerektiğine inanıyoruz. Bu kadar yıldan sonra eşdeğercilerin maruz kaldığı adaletsizliği tamamen gidermek mümkün olmasa da bir nebze bir rahatlama sağlayacak adımları atmak zorundayız” ifadelerini kullandı.