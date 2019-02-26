Ersalıca’nın ölüm nedeni kalp krizi

Tepebaşı’ndaki ormanlık alanda aracı içinde ölü bulunan 49 yaşındaki Erdal Ersalıcı’nın, kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği belirlendi

Tepebaşı’nda önceki gün ormanlık alan içinde aracında ölü bulunan 49 yaşındaki Erdal Ersalıcı’nın ölüm nedeni yapılan otopsiyle “kalp krizi” olduğu belirlendi.

Lefkoşa’daki evinden 22 Şubat tarihinde ayrılan ve ailesi tarafından polise kayıp ihbarında bulunulan 20 Temmuz Fen Lisesi’nde görevli 49 yaşındaki Ersalıcı önceki gün ölü olarak bulunmuştu.

Öte yandan Ersalıcı’nın görev yaptığı 20 Temmuz Fen Lisesi de ölüm haberiyle yasa boğuldu.

Ersalıca için okulda dün “Kalbimizdesin” yazılı pankart asıldı.