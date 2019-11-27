banner255
banner69
Gazimağusa Devlet Hastanesi değil darphanesi
Gazimağusa Devlet Hastanesi değil darphanesi
63 0
Tren’ mizah konusu oldu
Tren’ mizah konusu oldu
22 0
 
Aslan , uzatmada yıkıldı
Aslan , uzatmada yıkıldı
12 0
Hentbolda mücadele Derviş Mişon için
Hentbolda mücadele Derviş Mişon için
29 0
Ülkenin dört yanında yol bakım çalışmalı sürüyor
Ülkenin dört yanında yol bakım çalışmalı sürüyor
24 0
Nefes kesen yarış Mckeever'ın
Nefes kesen yarış Mckeever'ın
27 0
36 ülke gezip 66 yıl sonra evine döndü
36 ülke gezip 66 yıl sonra evine döndü
213 0
banner82

Erkek vuruyor, devlet koruyor

banner27

Bağımsızlık Yolu ve Kadın Eğitim Kolektifi, şiddete karşı tüm ilçelerde yürüyüş yaptı. Yürüyüşte devletin şiddeti önlemek ve cinayetle mücadele etmek bir yana, kadına yönelik şiddetin önünü açarak kadın cinayetlerini meşrulaştırmaya devam ettiği vurgulandı

Erkek vuruyor, devlet koruyor

 

25 Kasım Kadına Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde Bağımsızlık Yolu Girne Bölge Örgütü ve Kadın Eğitim Kolektifi Lefkoşa’da, Mağusa’da, Girne’de ve Güzelyurt’ta önceki akşam yürüyüş gerçekleştirdi.
Saat 18.00'da Girne Belediye Binası önünde başlayan yürüyüşte,  Kadın Sığınma Evi talebi yükseltildi, "Erkek vuruyor devlet koruyor" "Susma haykır kadına şiddete hayır", "Gece kulüpleri kapatılsın" "Cami değil sığınma evi" gibi sloganlar atıldı.


Atatürk büstünün önünde Bağımsızlık Yolu Dış İlişkiler Sekreteri Nehir Özkızan tarafından okunan basın açıklamasında, Mirabel kardeşlerin devlet eliyle tecavüze uğrayıp öldürülmesinden bugüne kadına yönelik tutumun değişmediği, devletin şiddeti önlemek ve cinayetle mücadele etmek, kadını korumak bir yana, kadına yönelik şiddetin önünü açarak kadın cinayetlerini meşrulaştırmaya devam ettiği savunuldu.
Okunan bildiride Sığınma evlerinin kurulması, Seks köleliğine göz yuman gece kulüplerinin kapatılması, Kadın yıpranma payının geri getirilmesi, Şiddet önleme merkezlerinin kurulması, Devlet tarafından, kadına karşı şiddet önlemeye yönelik sosyal politikaların geliştirilmesi Sosyal hizmetler dairesine ayrılan bütçenin artırılması talepleri dile getirilerek, mücadelenin sokakta, iş yerinde, evde, kadınlar güvende olana kadar süreceği sözü verildi.
 

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.