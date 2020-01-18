Erhürman, esnafı dolaştı

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman, beraberindeki heyetle birlikte Lefkoşa ve Mağusa bölgesindeki esnafı ziyaret etti.

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman, beraberindeki heyetle birlikte Lefkoşa ve Mağusa bölgesindeki esnafı ziyaret etti. Lefkoşa’da Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan Özerlat Kahve ile Sırdaş Yatak’ı ziyaret eden Erhürman, Mağusa’da ise City Mall AVM içerisindeki dükkanları ziyaret eden Erhürman’a esnaf yoğun ilgi gösterdi. Erhürman, Özerlat Kahve’yi ziyaretinde kahve üretim tesisini içerisinde barındıran fabrikayı ziyaret etti. Burada kahvenin halka sunulmadan önce hangi aşamalardan geçtiğini yerinde inceleyen Tufan Erhürman, çalışanlarla sohbet etti. Özerlat Kahve Fabrikası ziyaretinin ardından Sırdaş Yatak’ı ziyaret eden Erhürman, Mağusa’da da City Mall’un içerisindeki esnafı gezdi. City Mall esnafı ile bol bol sohbet eden Erhürman’a yurttaşlar Nisan ayında yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçiminde destek belirtti, başarı diledi.