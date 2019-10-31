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Ergün Vehbi isyan etti

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Mahkemede 19 hız tespit kamerası cezası olan eski milletvekillerinden Ergün Vehbi, hız tespit kameralarının yasaya aykırı olduğu gerekçesiyle dava açtı ve devleti vatandaştan haraç almakla suçladı

Ergün Vehbi isyan etti
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Evrim KAMALI

Eski milletvekillerinden Ergün Vehbi, onlarca trafik cezasının Anayasa’ya aykırı olduğu gerekçesiyle istinafa başvurdu.

Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nde 19 hız tespit kamerası cezası olan Vehbi, hız tespit kameralarının yasaya aykırı olduğu gerekçesiyle dava açtı. Yargıtay Ceza’da dün sabah görüşülen davada Başkan Bertan Özerdağ, davayı 20 Kasım’a erteledi. Ergün Vehbi, kesilen cezalara isyan edip, devleti vatandaştan haraç almakla suçladı. Kesilen cezaların biriktirilip, ayni günde tebliğ edilmesinin hatalı olduğunu belirten Vehbi, Anayasa’ya aykırı olduğunu savundu.

Girne Kaza Mahkemesi’nde geçtiğimiz yıl 19 Haziran’da 98 davadan suçlu bulunan ve toplam 20 bin 700 TL para cezası alan Ergün Vehbi, bu cezaların toplu getirilmesi ve gıyabında görüşülmesine de isyan etti.

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