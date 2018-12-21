banner237
İşte 2019’un en popüler 10 yiyecek trendi:
İşte 2019’un en popüler 10 yiyecek trendi:
6 0
Asırlık Tabloları Yok Eden Bakteriler
Asırlık Tabloları Yok Eden Bakteriler
31 0
Şampiyonluk Sedat Simavi’nin
Şampiyonluk Sedat Simavi’nin
110 0
Meyve kabuklarının şaşırtıcı faydaları
Meyve kabuklarının şaşırtıcı faydaları
18 0
Uçak fiyatlarına zam geliyor
Uçak fiyatlarına zam geliyor
24 0
Sineğin ekmek poşetinde işi ne?
Sineğin ekmek poşetinde işi ne?
56 0
Karal, Düzkaya yolcusu
Karal, Düzkaya yolcusu
124 0
En iyi Stephen King kitapları
En iyi Stephen King kitapları
24 0
banner82

Erenköy- Dipkarpaz yolunda acilen önlem alınmalı

banner27

Dipkarpaz Çevre Koruma ve Sosyal Aktivite Derneği, son günlerde eşeklerin yol açtığı kazalarla ilgili yapılan karalama kampanyalarının kendilerini derinden üzdüğünü belirterek, devletin acil olarak Yeni Erenköy- Dipkarpaz arasındaki ana yolda önlem almasını istedi.

banner210
Erenköy- Dipkarpaz yolunda acilen önlem alınmalı
banner215

  Dipkarpaz Çevre Koruma ve Sosyal Aktivite Derneği Başkanı Fırat Borak yaptığı yazılı açıklamada, bölgedeki asıl sorunun, Çevre Koruma Dairesi’nin yaklaşık iki senedir eşekleri kafeslerle toplamaya çalıştığı uygulamalar olduğunu savunarak, “Eşeklerin yanlış yerlerden başlanarak toplanması ve kafeslerin az sayıda olması, bu tür olumsuzlukları beraberinde getirmektedir” ifadelerini kullandı.

Borak, devlet yetkililerinin acil olarak, yıllardır bölgedeki ölümlü kazalara yol açan Yenierenköy- Dipkarpaz arasındaki ana yolda önlem alması gerektiğini, aksi takdirde, hem eşeklerin hem de insanların malları ve canlarının bu şekilde kaybolup gideceğini belirtti.
Kafeslerin öncelikli olarak, anayol kenarlarına konması ve buradaki eşeklerin acil toplanıp kapalı alana alınması gerektiğini dile getiren Borak, “Bizler eşeklerin ölmesini istemediğimiz gibi, tek bir insanın burnunun dahi bu şekilde kanamasını asla kabul edemeyiz. Yıllardır canı ve malı ile bu bedeli ödeyen Karpaz halkını da sosyal medya üzerinden yüklenmek ve ötekileştirme yapmak, asla kabul edilebilir bir davranış değildir” dedi

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.