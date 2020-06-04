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Erdoğan’dan Lefkoşalı yaşlılara da yardım

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TC Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Kuzey Kıbrıs’taki 65 yaş ve üzerindeki kişilere dağıtılmak üzere gönderdiği hijyen paketleri LTB'ye de teslim edildi

Erdoğan’dan Lefkoşalı yaşlılara da yardım

 

Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği Sosyal Projeler Sorumlusu Ömer Dursun ile Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Demirci, LTB Asbaşkanı Akın Aktunç’u ziyaret ederek,  Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ülkedeki 65 yaş ve üzerindeki kişilere dağıtılmak üzere gönderdiği hijyen paketlerini teslim etti.

LTB’den verilen bilgiye göre, içerisinde maske ve kolonyanın bulunduğu hijyen paketleri LTB Yaşlılar Birimi 65 yaş ve üzeri bireyler ile LTB Engelliler Birimi üyelerine dağıtılacak.

LTB Asbaşkanı Akın Aktunç, ziyarette yaptığı konuşmada, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a duyarlılığından ötürü teşekkür ederek, saygılarını iletti.

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