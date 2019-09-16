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Erdoğan’a yakın işadamlarından Maraş planı iddiası

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TC Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çevresinden iş insanlarının, Maraş bölgesinin dahil olduğu Mağusa bölgesi için kalkınma planı hazırladığı iddia edildi

Erdoğan’a yakın işadamlarından Maraş planı iddiası
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Güney’de yayımlanan Fileleftheros gazetesi, “Mağusa İçin Türkiye’nin Master Planı” başlıklı haberinde, TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çevresinden iş insanlarının, Maraş bölgesinin de dahil olduğu tüm Gazimağusa bölgesi için kalkınma planı hazırladığını savundu.

Gazete, bu planın, kapalı Maraş sahilinden başlayarak, Mağusa Limanı,  “Apostolos Barnabas” (Saint Barnabas), Salamis’in de içerisinde yer aldığı Mağusa Boğazı’na kadar gittiğini ileri sürdü.

Bu planının, uzun soluklu nitelendirildiğini ve Maraş’ın Kıbrıs Rum Yönetimi altında iadesini öngören federal çerçevedeki Kıbrıs sorununun çözümüyle ilgili olmadığını savunan gazete Kıbrıslı Rum otel sahiplerinin de bu kalkınmaya katkı koymaları yönünde de ikna edilmeye çalışıldığını iddia etti.

Gazete, bu planla birlikte bölgenin Brezilya’nın Kopakabana sahiline dönüştürülmek istendiğini de savundu.

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