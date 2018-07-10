Erdoğan KKTC'de

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Başkanı Recep Tayyip Erdoğan KKTC’ne geldi. Erdoğan’ı havalanında Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay, Başbakan Tufan Erhürman, Bakanlar ve muhalefet partileri başkanları ile kalabalık bir halk topluluğu karşıladı.

Erdoğan, adaya gelişinin ardından Lefkoşa Atatürk Anıtı’na çelenk koyup, Anıt Özel Defteri’ni imzalayacak.

Erdoğan daha sonra ise Cumhurbaşkanı Mustafa Akıoncı ile görüşmek üzere Cumhurbaşkanlığı’na gidecek.

Erdoğan için Cumhurbaşkanlığında resmi karşılama töreni düzenlenecek.