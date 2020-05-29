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Erdoğan'dan Kıbrıs'taki yaşlılara yardım paketleri

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TC Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla KKTC'deki 65 yaş üstündeki vatandaşlara hijyen paketleri, dağıtılıyor

Erdoğan'dan Kıbrıs'taki yaşlılara yardım paketleri

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) dağıtımına geçen hafta başlanan hijyen paketleri, 65 yaş üstündeki vatandaşlara ulaştırılmaya devam ediyor.

İçinde hijyen kitlerinin bulunduğu paketlerin dağıtımı KKTC genelinde sürerken, Güzelyurt bölgesine bağlı Akçay Muhtarlığı Facebook hesabından bir paylaşımda bulundu.

Paylaşımda, "Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından köyümüzdeki 65 yaş üstü insanlarımıza verilmek üzere gönderilen hediye paketleri için şahsım ve köylüm adına Ana Vatanımıza ve Sayın Cumhurbaşkanımıza sonsuz teşekkürlerimizi sunarız." ifadeleri yer aldı.

Girne bölgesindeki Dağyolu köyünün Muhtarı Mustafa Arap Çavuşoğlu da Facebook'tan bir paylaşımda bulunarak, hijyen paketlerini kendilerine ulaştıran Girne Kaymakamlığı çalışanlarına ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkürlerini iletti.

Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, geçen hafta Bülent Ecevit Rehabilitasyon Merkezi ve Lapta Huzurevi'ni ziyaret ederek, hijyen kitlerinin bulunduğu paketlerin dağıtımını başlatmıştı.

Hijyen paketlerinin dağıtımı Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçiliği, Çalışma ve Sosyal Güvelik Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, kaymakamlıklar, belediyeler, Türk Kızılay, Kıbrıs Türk Kızılayı ve Kıbrıs Vakıflar İdaresi iş birliğiyle yapılmaya devam ediyor.

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