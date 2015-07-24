Ercanda turist yolcu, uçakları karıştırınca paniğe neden oldu

Ercan Havalimanı’nda Ercan-İstanbul seferini gerçekleştiren uçakta, sahipsiz sanılan valiz paniğe neden oldu… İçerisinde bomba olduğu sanılan valiz nedeniyle yolcular uçaktan tahliye edildi. Polisin geniş...

Ercan Havalimanı’nda Ercan-İstanbul seferini gerçekleştiren uçakta, sahipsiz sanılan valiz paniğe neden oldu…

İçerisinde bomba olduğu sanılan valiz nedeniyle yolcular uçaktan tahliye edildi. Polisin geniş çaplı araştırması sonucu gerçek ortaya çıktı.

Yolcu Türkçe ve İngilizce bilmeyen bir turist çıktı. Olay, Atlas Havayollarına ait uçağa binmesi gerekirken Türk Hava Yollarına ait uçağa binen kadın yolcunun bir turistin yerine oturması sonucu ortaya çıktı.

Uçaktan indirilen kadının valinize bilerek unuttuğunu düşünen kabin görevlileri şüpheli valizin imhası için uçakta bulunan yolcuları kontrol ederek tek tek indirdi . Polisin araştırmaları sonucunda valizin, uçakta bulunan ve ne İngilizce ne de Türkçe bilmediği için duyuruları anlamayan bir başka yabancı turiste ait olduğu anlaşılınca yolcular herkes rahatladı.