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Ercan’da kiralık araçlara sıkı denetim

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Ercan’da kamu taşıma araçları ve kiralık araçlara yönelik denetim gerçekleştirildi

Ercan’da kiralık araçlara sıkı denetim
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Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’na bağlı Trafik Dairesi müfettişleri ve PGM Trafik Şubesi polislerinin katılımıyla önceki gün Ercan Havalimanı’nda kamu taşıma araçları ve kiralık araçlara yönelik geniş kapsamlı bir denetim gerçekleştirildi.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan ve Trafik Dairesi Müdürü Ahmet Aydın’ın da yer aldığı denetimlerde çok sayıda araç denetlendi. 

İşletme izni, mesleki sürüş ehliyet eksikliği, taksimetre açmama, kaçak taşıma, seyrüsefer geriliği ve benzeri suçlarla ilgili çok sayıda cezai işlem uygulanan denetimlerde bir kiralık araç da evrak eksikliğinden ötürü polis tarafından trafikten men edildi. 

Bakan Atakan, denetimlerin artarak devam edeceğini, hafta içi veya hafta sonu demeden hemen her güzergah ve bölgede bu denetimlerin yapılacağını vurguladı.

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