Ercan’da insanlık ayıbı

Avukat Barış Mamalı, sosyal medyadan paylaştığı videoda, yabancı işçilerin vatandaşların çalışmadığı alanlarda çalıştırılmak üzere KKTC’ye getirilip, ‘köle gibi’ sahiplendirildiğine ve gerekli izinlerinin olmasına rağmen sorgulandığına vurgu yaparak, Ercan Havalimanı içerisindeki Muhaceret Polisi tarafından özellikle ön izinli 3. ülke vatandaşı olan yabancı işçilere zaman zaman yasal dayanağı bulunmayan bir dizi uygulamaların da yapıldığını ve bunun ‘insanlık ayıbı’ olduğunu dile getirdi.
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