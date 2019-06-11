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Ercan’da 9 günde 865 uçuş

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Ramazan Bayramı’nı da kapsayan 31 Mayıs ile 9 Haziran arasındaki dönemde Ercan Havalimanı’nda 865 uçak inip kalktı

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Ercan’da 9 günde 865 uçuş
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Ramazan Bayramı’nı da kapsayan 31 Mayıs ile 9 Haziran arasındaki dönemde Ercan Havalimanı’nda da yoğunluk yaşandı. 865 uçağın inip kalktığı Ercan Havalimanı, 11 günlük sürede hava sahasından geçen 7 bin 434 uçağa transit hizmet verdi.
En yoğun gün, 96 iniş kalkış ve 830 transit geçişle önceki gün oldu.
Sivil Havacılık Dairesi verilerine göre 31 Mayıs ile 9 Haziran arasında, Ercan’daki iniş-kalkış ve transit trafiği şöyle:
“31 Mayıs, 88 (iniş /kalkış) - 620 transit; 1 Haziran, 94 ( iniş /kalkış)- 652 transit; 2 Haziran, 93 ( iniş /kalkış)-760 transit; 3 Haziran, 80 (iniş /kalkış)-739 transit; 4 Haziran, 76 (iniş /kalkış)-757 transit; 5 Haziran, 84 (iniş /kalkış)-813 transit; 6 Haziran, 76 (iniş /kalkış)- 810 transit; 7 Haziran, 92 (iniş /kalkış)-749 transit; 8 Haziran, 86 (iniş /kalkış)- 734 transit; 9 Haziran, 96 (iniş /kalkış) - 830 transit.”
Ercan Havalimanı’na sefer düzenleyen hava yolu şirketlerinin bayram trafiğindeki payları ise şöyle oldu:
“Pegasus yüzde 46, Türk Hava Yolları yüzde 42, Atlasglobal yüzde 6, Tailwind yüzde 3, Corendon, Freebird ve Sunexpress ise yüzde 1.”

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