Ercan’a laboratuvar kurulacak

Pilli, Ercan Havalimanı’na 3 bin test kapasiteli, DNA Laboratuvarı kurulacağını, yolculara burada PCR testi yapılacağını açıkladı

Sağlık Bakanı Ali Pilli, Türkiye ile önümüzdeki günlerde bir protokol imzalanacağını, hafta sonu TC Sağlık Bakanı’yla da telefonda görüştüklerini belirterek, hazırlık aşamasında olan protokol kapsamında Ercan Havalimanı’na 3 bin test kapasiteli, DNA Laboratuvarı kurulacağını, yolculara burada PCR testi yapılacağını açıkladı.

Türkiye’den personel geleceğini ve bu personelin KKTC Sağlık Bakanlığı personeli ile Ercan’da birlikte çalışacağını kaydeden Pilli, “Bazı özel laboratuvarla da anlaşarak test kapasitemizi bine çıkardık. Türkiye 3 bin kapasiteli bir DNA laboratuvarı için bize yardımcı olacak. Bu hibe olacak. Laboratuvar ülkeye konteynerle gelecek” dedi.

Test sayılarıyla ilgili eleştiriler üzerine de Pilli, “100’lerden bine çıktık. 3 bine çıkmak hiç kolay değil. Bizim gibi bir ülke için kolay değil. Halkın güvenliğini koruyacak şekilde yolcu kabul edeceğiz. Kimse endişe etmesin” dedi.

"Ben de pandemi hastanesi yapılmasını istiyorum"

Pilli, "Ben de pandemi hastanesi yapılmasını istiyorum, imkanlar çerçevesinde elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Bazı ülkelerde pandemi hastanesi yok. Bu hastaları ayrı bölümde tedavi ediyorlar" dedi

Meclis'te konuşan Sağlık Bakanı Ali Pilli, Pandemi hastanesi olmamasıyla ilgili eleştirilere yönelik açıklama yaptı.

Pilli, “Evet, pandemi hastanesi yapılamadı. Ben de pandemi hastanesi yapılmasını istiyorum, imkanlar çerçevesinde elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Bazı ülkelerde pandemi hastanesi yok. Bu hastaları ayrı bölümde tedavi ediyorlar. Bizdeki hastalar da ayrı bir bölümde tedavi ediliyor. Diğer hastalarla hiçbir ilgileri yok. O yönden herkesin içi rahat olsun” dedi.

Pilli, şu an yurt dışından gelen herkesin zaten 14 gün karantinada kaldığını, 14 günün sonunda test sonuçları negatif çıksa bile bu kişilere bir hafta da ev izolasyonu önerildiğini anımsattı.

CTP milletvekili Dr. Sıla Usar, yerinden söz alarak kürsüdeki Sağlık Bakanı’na “Yolcular gemiye hangi denetimlerden geçerek biniyor? Buradaki denetim nasıl? Gözden kaçan başka hasta olabilir mi” sorusunu yöneltti.

Pilli, “Türkiye’den gelenleri biz kontrol edemiyoruz. Sevindirici olan sağlık görevlisinin 37.5 ateşi olan birini tespit etmesi, gerekli sorgulamayı yapması. Ama zaten bu insanlar karantinaya girecekti. 1 Temmuz’a kadar ülkeye gelecek yolculardan test sonucu istenmiyor, herkes karantinaya alınıyor” dedi.

Halkın sağlığını tehlikeye atacak hiçbir adım atılmayacağını vurgulayan Sağlık Bakanı, “1 Temmuz sonrası ülkeye giriş yapacak yolcuyu kısıtladık. Test kapasitemize göre yolcu kabul edeceğiz” şeklinde konuştu.