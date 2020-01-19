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Ercan pisti tamir edildi

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Ercan Havalimanı’nın pistinde aşırı tahribattan dolayı meydana gelen hasarlar tamir edildi

Ercan pisti tamir edildi

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Ercan Havalimanı’nda bulunan 29 pist başı beton kaplama alanda yoğun trafik şartları altında rutin kontrollerde tespit edilen bir takım küçük çaplı çatlama ve kırılmaların usulüne uygun olarak tamir edilip pistin ilgili bölümünün tekrar trafiğe açıldığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, “Bu her havalimanında meydana gelebilecek rutin bir işlem olup bundan sonra da kontroller ve buna bağlı bakım onarımlar yapılmaya devam edilecektir. Ercan Havalimanı’nın ve Ercan pistinin uçuş güvenliği açısından hiçbir sıkıntısı bulunmamaktadır.” ifadelerine yer verildi.

Öte yandan Ercan Havalimanı’nda aşırı tahribattan dolayı 2 Bin 755 metrelik pistin 300 metrelik bölümü kullanılamadığı ortaya çıkmıştı.
Ercan pistindeki risk nedeniyle Türk Hava Yolları’nın özellikle “gece uçuşlarını askıya alma” yönünde yetkilileri uyardığı da belirtilmişti.
Bir diğer sorun ise piste yanaşma ışıklarının olmaması nedeniyle batıdan alana yanaşma ve inişlerde yaşandığı öğrenildi.
Ercan yetkilileri, “yağışlardan dolayı pistin zarar gördüğünü ve risk teşkil etmediğini” öne sürdü.

Pistteki hasarlar, pilotlar için sıkıntı yaratırken, özellikle gece uçuşlarında zorluk yaşandığı kaydedildi.

Uçakların Doğu cephesinden inişe geçtiği pistteki 300 metrelik alanın, yağmurlardan ziyade uçakların tekerlerinin oluşturduğu izlerden dolayı yıprandığı gözlemlendi.

Pistin yıllardır onarılmadığı, tamamen yenilenmesi gerektiği belirtiliyor.

Sivil Havacılık Dairesi Müdürü Mustafa Sofi, pistteki 300 metrelik alana her türlü müdahalenin yapılmaya başlandığını kaydetti. Sofi, “Gerekli tadilat yapılıyor, pistte tahribat yok, sadece biraz hasar var, olağandır. Ayrıca pistimiz 2755 metre uzunluğundadır ve 300 metrelik alan dışında, kullanım için oldukça büyük bir alan vardır. Türk Hava Yolları’nın gece uçuşlarını iptal ettiği ise doğru değildir” diyerek, endişeye gerek olmadığını söyledi.

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