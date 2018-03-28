"Ercan Havaalanı ihalesi incelemeye alınmalı"

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği Başkanı Cafer Gürcafer, Ercan Havaalanı ihalesinin incelemeye alınmasını ve neticelerin kamuoyu ile paylaşılmasını talep etti.



Konu ile ilgili yazılı açıklama yapan Gürcafer, ihale sürecinde ortaya atılan iddialarla bazı siyasetçiler de dahil birçok kişinin zan altında kaldığını hatırlatarak, bu iddiaların cevaplanması gerektiğini vurguladı.



Gürcafer, açıklamada şunları kaydetti:



“Ercan Havaalanı İhalesi ile ilgili geçmişten günümüze birçok şey konuşulmuş, birçok kişiyi zan altında bırakan iddialar ortaya atılmıştır.



Sözleşme süresinin uzatılması, sözleşme yükümlülüklerinin yerine getirilmediği, birtakım imtiyazların verildiği gibi iddiaların yanı sıra bazı siyasetçilerimizi de zan altında bırakan iddialar basında yer almış, kamuoyunda tartışılmıştır.



Kamu vicdanını yaralayan bu iddialarla ilgili sivil toplum adına menfi ve müspet cevaplar beklemekteyiz.



Bu nedenle, Ercan Havaalanı ihalesinin başlangıç tarihinden günümüze, tüm ihale şartnamesi ve taahhüt edilen proje de dahil olmak üzere, atanacak özel bir ekip tarafından incelemeye alınmasını ve neticelerin aşama aşama kamuoyu ile paylaşılmasını beklemekteyiz.”