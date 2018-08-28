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Ercan'da uçuşlar durdu

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Ercan'da uçuşlar durdu
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Hava Trafik Kontrolörleri Sendikası, “hükümetin ek mesaiden tasarruf etme kararına saygı duyduklarını ve sendika olarak daha da tasarruf edebilmesi adına bugün saat 19.00’dan itibaren ek mesai çalışmıyor.

Hava Trafik Kontrolörleri Sendikası Başkanı Cem Kapısız, BRT’ye yaptığı açıklamada,Sendikanın ek mesaiye kalmaması nedeniyle acil inişler dışında tüm uçuşların durdurulduğunu açıkladı.

Bu arada ek mesai çalışmama eylemi nedeniyle bir çok uçus etkileniyor. Gece 00.00’da ise Ercan’daki itfaiyenin de ek mesai yapmayacağı kaydedildi.

Yarın sabah saat 08.00’e kadar devam edecek eylemden 18 gelen 17 de giden uçak etkilenecek.

SENDİKA BAŞBAKANLIKTA TOPLANTIYA ÇAĞRILDI

Hava Trafik Kontrolörleri Sendikası Başbakanlık’ta toplantıya çağrıldı. Sendika yetkilileri şu sıralarda Başbakanlıkta hükümet yetkilileri ile bir araya geliyor.

Hava Trafik Kontrolörleri Sendikası Başkanı Cem Kapısız, BRT’ye yaptığı açıklamada; “Eğer ki bir hükümet kanun hükmündeki kararnameyi geri çekmek için bir adım atarsa, bunu Sendikal Platforma götürüp değerlendireceğiz. Görüşmeler ve diyalog devam edecek” dedi.

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