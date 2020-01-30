Ercan'da termal kamera hizmete girdi

Ercan Havalimanı’na yerleştirilen ve yolculardaki yüksek ateşi tespit edecek termal kamera, dün itibarıyla faaliyete geçerken, Temel Hizmetler Dairesi Müdürü Çiğdem Çağa, virüsü taşıma olasılığı olan hastalar için yine Ercan Havalimanı’nda karantina odası hazırlandığını da belirtti

Dünyayı etkisi altına alarak ölümlerle neden olan koronavirüsle ilgili önlemler kapsamında Ercan Havalimanı’na yerleştirilen ve yolculardaki yüksek ateşi tespit edecek termal kamera, dün itibarıyla faaliyete geçti.

Temel Hizmetler Dairesi Müdürü Çiğdem Çağa, virüsü taşıma olasılığı olan hastalar için yine Ercan Havalimanı’nda karantina odası hazırlandığını, şüpheli vakaların alanda fazla dolaştırılmadan hemen buraya alınacağını açıkladı.

Çağa, şüpheli vakaların, Barış, Ruh Ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde oluşturulan bölüme götürüleceğini kaydederek, “Gerekli durumlarda tedbirler daha artırılacak” dedi.

Türk Ajansı Kıbrıs’a (TAK) açıklama yapan Çağa, Ercan’da zaten görevli sıhhiye müfettişleri bulunduğunu, görevli sayının önlemler çerçevesinde artırıldığını kaydetti.

Termal kameranın normal vücut ısına göre ayarlandığını ve yolcularda yüksek ateş tespit ettiği anda alarm vereceğini kaydeden Çağa, “Her yüksek ateşi olan koronavirüs taşıyıcısı değil… Sıhhiye müfettişleri yolculara bazı sorular yöneltecek” dedi.

Temel Hizmetler Dairesi Müdürü Çiğdem Çağa, yolculara Çin’le ilgili 14 günü kapsayan geçmişleri olup olmadığı, herhangi bir sağlık kuruluşunda görev yapıp yapmadığı gibi sorular yöneltileceğini belirtti.

Çiğdem Çağa, öyküleri dinlenen ve şüpheli görülen yolcuların, özel kıyafetlerin giydirileceği, maske takılacağı ve Ercan’la bağlantılarının kesileceği karantina odasına alınacağını söyledi.

Çağa, şüpheli vakaların ambulansla, Barış, Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde oluşturulan bölüme götürüleceğini söyledi.

Limanlarda da sıhhiye memurlarının görev yaptığını anımsatan Çağa, gemilerde çalışan doktorlar olduğunu, yolculardaki yüksek ateşi görevlilere bildireceğini belirtti.

LOKMACI’YA KAMERA GÜNDEME GELEBİLİR

Kara sınır kapılarından Lokmacı’ya termal kamera kurulmasının da gündeme gelebileceğini belirten Çiğdem Çağa, en fazla yolcu geçişinin burada olduğunu belirtti.

Çağa, “Gerekli durumlarda tedbirler daha artırılacak” dedi.

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve salgına dönüşen yeni tip koronavirüs (2019-nVoC) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı her gün artıyor.