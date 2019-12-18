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Ercan'a uçan uçakta bomba ihbarı yapıldı

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Ercan'a uçan uçakta bomba ihbarı yapıldı

Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan KKTC'ye gelecek uçakta taşkınlık yapan kadın gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, saat 06.45'te KKTC'ye gelmek için pist başı yapan PC 1930 sefer sayılı uçağa binen yolculardan Nigar D,  taşkınlık yaparak bağırmaya başladı.

Güneş gözlüğü takıp başörtüsünü ağzına götürerek konuşmaya devam eden Nigar D'ye uçaktaki bazı yolcular tepki gösterdi.

Uçağa çağrılan polis ekiplerince gözaltına alınan kadın, havalimanındaki polis merkezine götürüldü.

Olay nedeniyle tahliye edilen uçak, yapılan aramaların ardından saat 10.00'da Ercan Havalimanı'na hareket etti.

Havalimanıdaki polis merkezinde işlemleri tamamlanan şüpheli, Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesine gönderildi.

Şüphelinin daha önce de psikolojik tedavi gördüğü ortaya çıktı.  

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