Eray Deliceırmak için tören düzenlendi

Hayatını dün kaybeden eski başhekim yardımcılarından, anestezi uzmanı Dr. Eray Deliceırmak, bugün toprağa verildi.

Deliceırmak için saat 10.30’da görev yaptığı Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde tören düzenlendi.

BESİM

Sağlık Bakanı Filiz Besim, törende yaptığı konuşmada, Bakanlık görevini devraldığı ilk saatlerde Deliceırmak’ın ölüm haberiyle sarsıldıklarını ifade etti.

Besim, Deliceırmak’ın toplumun en zor zamanlarında zor bir mesleği icra ettiğini, mesleği yanı sıra sosyal alanlarda da topluma ışık olduğunu kaydetti.

Bakan Besim, “Bize düşen O’nu sevgi, saygı ve vefayla anmaktır. Bıraktıklarını ileri taşımaktır” diyerek, ailesine ve sağlık camiasına başsağlığı diledi.

DİZDARLI

Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Bülent Dizdarlı da, bazı insanların bedenen yok olsalar da bıraktıkları izlerin yıllar da geçse anımsandığını belirterek, Dr. Eray Deliceırmak’ın da iz bırakanlardan olduğunu ifade etti.

Eray Deliceırmak’ın hekimliğe ve sosyal hayata damga vurduğunu belirten Dizdarlı, “Her konuda bize ışık oldu” dedi.

TANDOĞDU

Deliceırmak’ın mesai arkadaşlarından Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Ahmet Tandoğdu, 1974’te doktor olan Eray Dekliceırmak’ın Barış Harekatı sırasında Kıbrıs’a gelerek Lefkoşa Türk Hastanesi’nde görev yaptığını ve yaralıların tedavisinde bulunduğunu kaydetti.

Tandoğdu, Deliceırmak’ın pratisyen hekim olmasına rağmen anestezi uzmanı olmadığı için 1978 yılında kurulan Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde özel olarak görevlendirildiğini ve uzmanlık eğitimini 1,5 yıl erteleyerek hastanede görev yaptığını kaydetti.

Tandoğdu, Deilceırmak’ın hekimliği yanı sıra, bir çok derneğin kurulmasında öncü olduğunu söyledi.

69 yaşında vefat eden Deliceırmak, öğle namazının ardından Lefkoşa Kabristanlığı’nda defnedilecek.