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Eray Deliceırmak için tören düzenlendi

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Eray Deliceırmak için tören düzenlendi
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Hayatını dün kaybeden  eski başhekim yardımcılarından, anestezi uzmanı Dr. Eray Deliceırmak, bugün toprağa verildi.
Deliceırmak için saat 10.30’da görev yaptığı Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde   tören düzenlendi.
BESİM
Sağlık  Bakanı Filiz Besim,  törende yaptığı konuşmada,  Bakanlık görevini devraldığı ilk saatlerde Deliceırmak’ın ölüm haberiyle sarsıldıklarını ifade etti.
Besim,  Deliceırmak’ın  toplumun en zor  zamanlarında  zor bir mesleği icra ettiğini, mesleği yanı sıra sosyal alanlarda da  topluma ışık olduğunu kaydetti.
Bakan Besim, “Bize düşen O’nu  sevgi, saygı ve vefayla anmaktır.  Bıraktıklarını ileri taşımaktır” diyerek, ailesine ve sağlık camiasına başsağlığı diledi.
DİZDARLI
Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Bülent Dizdarlı da,  bazı insanların bedenen yok  olsalar da  bıraktıkları izlerin yıllar da geçse  anımsandığını belirterek, Dr. Eray Deliceırmak’ın da iz bırakanlardan olduğunu ifade etti.
Eray Deliceırmak’ın  hekimliğe ve sosyal hayata damga vurduğunu belirten Dizdarlı, “Her konuda bize ışık oldu” dedi.
TANDOĞDU
Deliceırmak’ın mesai arkadaşlarından Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Ahmet Tandoğdu, 1974’te doktor olan Eray Dekliceırmak’ın Barış Harekatı sırasında Kıbrıs’a gelerek   Lefkoşa Türk Hastanesi’nde görev yaptığını ve  yaralıların tedavisinde  bulunduğunu kaydetti.
Tandoğdu, Deliceırmak’ın  pratisyen hekim olmasına rağmen  anestezi uzmanı olmadığı için 1978 yılında kurulan Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde özel olarak görevlendirildiğini ve  uzmanlık eğitimini 1,5 yıl erteleyerek hastanede görev yaptığını kaydetti.
Tandoğdu,  Deilceırmak’ın hekimliği yanı sıra,  bir çok derneğin kurulmasında öncü olduğunu söyledi.
69 yaşında vefat eden Deliceırmak, öğle namazının ardından Lefkoşa Kabristanlığı’nda defnedilecek.

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