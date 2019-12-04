Engelsiz yaşam için mesaj verildi

KTÖS, “Hayatı Paylaşmak İçin Engel Yok” adı altında Mağusa’da etkinlik düzenledi. Arabalarla taşınan özel gereksinimli öğrenciler, esnafa karanfil dağıttı

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), 3 Aralık Dünya Engelliler Farkındalık Günü nedeniyle özel gereksinimli bireylerin eğitimi için farkındalık oluşturmak amacıyla Gazimağusa’da etkinlik düzenledi.

Kıbrıs Türk Klasik Otomobilciler Derneği, Doğacı Offroad Derneği ve DAÜ ZÖEL Eğitim Bölümü’nün destek verdiği “Hayatı Paylaşmak İçin Engel Yok” etkinliğinde arabalarla DAÜ çemberinden Özel Eğitim Merkezi’ne taşınan özel gereksinimli öğrenciler yol boyunca belli aralıklarla durarak, esnafa karanfil dağıttı.

KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde her yıl olduğu gibi bu yıl da ülkede engellilerin yaşadığı sıkıntıların ve çektikleri cefanın neler olduğu konusunda farkındalık yaratmak için birtakım etkinlik organize ettiklerini kaydetti.

Elcil, yıllardır günün önemine vurgu yaparak, engellilere daha fazla önem gösterilmesi ve yasal düzenlemeler konusunu gündeme getirmelerine rağmen ülkeyi yönetenlerin bu konuda duyarsız kalmaya devam ettiklerini öne sürdü.

Şener Elcil, sadece acıma duygusuyla hareket edildiğini, bugüne dair güzel sözler söylendiğini, güzel birtakım açıklamalar yapıldığını ancak mağduriyetlerin devam ettiğine işaret ederek, istenirse söz konusu sıkıntıların üstesinden kolayca gelinebileceğini söyledi.

Ülkede 200’ün üzerinde özel eğitim öğretmeninin işsiz olduğunu ve ihtiyaç olmasına rağmen istihdam edilmediklerini söyleyen Elcil, “Bu da devletin yanlışıdır. Okullarda bu arkadaşlarımıza ihtiyaç var. Özel eğitime ihtiyaç duyan öğrenci sayısı her gecen gün artıyor. Bir şekilde kadrolayıp çocuklara hizmet vermesi bizim için önemlidir” dedi.

Çocukların özel okullara muhtaç edildiğini savunan Elcil, “Bunlar doğru şeyler değildir. Hükümet edenlerin bu kondu adım atması ve doğru noktada hükümetin sorumluluk üstlenmesi gerekiyor. Asli görev devletindir. Bu konuda devlet ve devleti yönetenler suçludur” dedi.