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Engelliler Güzelyurt’ta kaldırımlara ve işyerlerine rampa istiyorlar

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Ortopedik Özürlüler Derneği üyeleri Güzelyurt’ta yaptıkları gezi sırasında gerek kaldırımlarda gerekse işyeri önlerinde rampa olmamasına dikkat çekerek rampa yapılmasını talep ettiler

Engelliler Güzelyurt’ta kaldırımlara ve işyerlerine rampa istiyorlar

Niyazi Ergülen

Lefkoşa’dan Güzelyurt’a gelen Ortopedik Özürlüler Derneği üyeleri, Güzelyurt sokaklarını, işyerlerini gezdi ve kaldırımlar ile işyerleri önünde engelliler için rampa bulamadılar.

Lefkoşa’dan Güzelyurt’a gelen tekerlekli engelli yurttaşları Güzelyurt İyilik Gönüllülerinden bir grup karşılayarak, Güzelyurt cadde ve sokaklarını beraber gezdiler.

Ortopedik Özürlüler Derneği Başkanı Günay Kibrit, Halkın Sesi’ne yaptığı açıklamada “Biz tekerlekli engeliler için rampa olmadığından kaldırıma çıkamadık ayrıca işyerleri ve de restoranlara rampa olmadığı için giremedik” diye konuştu.

Ortopedik Özürlüler Derneği üyeleri Güzelyurt Belediye Meclis üyeleri Tansay Doğu ve Cemal Darbaz ile görüşerek kaldırımlara tekerlekli engeliler için rampa yapılmasını istedi.

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