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Engelliler Derneğinden dayanışma örneği

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KKTC Engelliler Dayanışma Derneği ve Kıbrıs Vakıflar İdaresi işbirliğinde 400 engelli ailesine erzak ve hasta bezi desteğinde bulunuldu.

Engelliler Derneğinden dayanışma örneği

KKTC ENGELLİLER DAYANIŞMA DERNEĞİ VE KIBRIS VAKIFLAR İDARESİ İŞBİRLİĞİNDE 400 ENGELLİ AİLESİNE ERZAK VE HASTA BEZİ DESTEĞİNDE BULUNULDU

 

Engelliler Dayanışma Derneği Başkanı Ömer Suay yaptığı yazılı açıklamada, ülke olarak içinden geçilen bu zorlu günlerde el birliği ile hareket edebilmenin önemini yaşayarak tekrar tecrübe ettiklerine işaret ederek, KKTC'nin dört bir tarafında yaşayan 400 engelli bireye en temel insani ihtiyaçlar olan erzak ve hasta bezi dağıtıldığını söyledi.

Amaçlarının hem ihtiyaçları karşılamak, hem de engelli ailelerinin evlerinden çıkmamalarını sağlamak olduğunu belirten Suay, “Corona Virüs tehdidini, bu günleri, tedbirlerimizi almamız, sağduyulu olabilmemiz halinde çok rahat atlatacağız. Yeter ki hem uzman tavsiyelerine, hem de devletimizin ortaya koyduğu kurallara harfiyen uyalım” dedi.

 

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