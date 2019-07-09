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Engelliler Dayanışma Derneği dayanışma piyangosu çekildi

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Engelliler Dayanışma Derneği dayanışma piyangosu çekildi
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K.K.T.C Engelliler Dayanışma Derneği tarafından düzenlenen dayanışma piyangosu çekildi.

Noter Ahmet Çakıcı huzurunda yapılan çekilişle Çamaşır Makinesi, Çeyrek Altın, Katı Meyve Sıkacağı, Gazlı Soba,  Yemek Seti hediyelerini kazanan numaralar belirlendi.

Çekiliş sonrası kısa bir açıklama yapan  K.K.T.C Engelliler Dayanışma Derneği Başkanı Ömer Suay, derneklerinin düzenlemiş olduğu dayanışma piyangosuna halkın göstermiş olduğu ilgi ve duyarlılığa teşekkür etti.

İşte hediye kazanan numaralar:

HEDİYENİN ADI                                     KAZANAN NUMARA

1 Adet Çamaşır Makinesi                        29440

1 Adet Çeyrek Altın                                 30412

1 Adet Katı Meyve Sıkacağı                    30702

1 Adet Gazlı Soba                                   24320

1  Adet Yemek Seti                                  24023

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