Engelliler Dayanışma Derneği dayanışma piyangosu çekildi

K.K.T.C Engelliler Dayanışma Derneği tarafından düzenlenen dayanışma piyangosu çekildi.

Noter Ahmet Çakıcı huzurunda yapılan çekilişle Çamaşır Makinesi, Çeyrek Altın, Katı Meyve Sıkacağı, Gazlı Soba, Yemek Seti hediyelerini kazanan numaralar belirlendi.

Çekiliş sonrası kısa bir açıklama yapan K.K.T.C Engelliler Dayanışma Derneği Başkanı Ömer Suay, derneklerinin düzenlemiş olduğu dayanışma piyangosuna halkın göstermiş olduğu ilgi ve duyarlılığa teşekkür etti.

İşte hediye kazanan numaralar:

HEDİYENİN ADI KAZANAN NUMARA

1 Adet Çamaşır Makinesi 29440

1 Adet Çeyrek Altın 30412

1 Adet Katı Meyve Sıkacağı 30702

1 Adet Gazlı Soba 24320

1 Adet Yemek Seti 24023