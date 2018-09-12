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Engelli ve yoksulluk maaşı alanlara 1000 TL'lik yardım bugün yapıldı

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Engelli ve yoksulluk maaşı alanlara 1000 TL'lik yardım bugün yapıldı
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Engelli ve yoksulluk maaşı alan yaklaşık 8 bin kişiye yapılacak 1000 TL’ lik bir sefere mahsus ek ödemelerin bugün hesaplara yatırılacağı açıklandı.
Başbakanlık resmi Twitter hesabından yapılan açıklama şöyle:
“Bakanlar Kurulu Kararı bugün itibarı ile yürürlükte. Engelli ve yoksulluk maaşı alan yaklaşık 8000 vatandaşımıza yapılacak 1000 TL’ lik bir sefere mahsus ek ödeme emri verilmiş olup gün içerisinde hesaplarına yatırılacaktır.”

 

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