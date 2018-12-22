Engelli turizmi pazarı 117 milyar doları aştı

Girne Üniversitesi’nde “Engelsiz Turizm ve Sağlık” konferansı düzenlendi. Sağlık Turizmi Konseyi Başkanı Savaşan, amaçlarından birinin Kuzey Kıbrıs’taki engelli bireylerin turizme katılmasını sağlamak olduğunu ifade etti

Girne Üniversitesi’nin ev sahipliğinde, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nin koordinatörlüğünde ve KKTC Başbakanlık Engelli Hizmetleri Koordinasyon Kurulu ile Yakın Doğu Üniversitesi Center of Excellence Toplumsal Araştırma ve Geliştirme Merkezi işbirliği ile “Engelsiz Turizm ve Sağlık” konferansı düzenlendi.

İşaret dili eşliğinde İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından açılış konuşmasını yapan Girne Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Altınay, Günsel Ailesi’ne bu anlamlı girişimlere verdikleri desteklerden dolayı teşekkür etti. Turizmin Kuzey Kıbrıs’ta önemli bir ekonomik unsur olduğunu vurgulayan Altınay, erişebilirliğin ve insan haklarının önemini vurguladı.

Yakın Doğu Üniversitesi Center of Excelence Başkanı Prof. Dr. Nedime Serakıncı ise engellilerin yaşamda görünürlülüğünün arttığını ve bünyelerinde bulunan Toplumsal Araştırma ve Geliştirme Merkezi ile farkındalık amacıyla 2013 yılından itibaren güçlü girişimlerin öncülüğünü yaptıklarını belirtti.

Girne Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlkay Salihoğlu, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Sözleşmesi’nin gerekliliğine ve uygulanışının değerine vurgu yaparak, bu çerçevede Girne Üniversitesi’nin 60 Yaş Üstü Tazelenme Üniversitesi’nin kurulduğunu ve yaşlılara tazelenme eğitimi verilmeye başlandığını belirtti.

Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği Başkanı Günay Kibrit, engellilerin hayat standartlarının artırılması ile topluma tam ve eşit katılımının sağlanması noktasında henüz daha istenilen düzeye gelinmediğini ifade etti.

Daha sonra söz alan Meral Akıncı toplumdaki engelli sayısının her geçen gün arttığını, ancak engellilerin toplumda yeterli derecede görünmeyen bir kesim olduğunu söyledi. Engelli bireylerin hayatın içinde olmasının bir insani hak olduğunu vurgulayan Akıncı, bu amaçla onların yaşamlarını kolaylaştıracak önlemler alınmasının; mimari yapılardan toplu ulaşıma, istihdama kadar düzenlenmeler yapılmasının sadece yerel yönetimlerin değil, devletin de görevi olduğunu belirtti. Meral Akıncı, yüzde 5 olan devlete yapılan engelli istihdamının yüzde 4’e düşmesinden üzüntü duyduğunu aktardı ve bir engellinin iş hayatına atılması ile kendine olan öz güveninin ve öz saygınlığının daha fazla gelişeceğini vurguladı. Akıncı sözlerini “ Engellilerin isteklerini yerine getirelim. Biz engeli olmayanlar, onlara istedikleri mutluluğu, huzuru, sosyalleşmeyi, bütünleşmeyi sağlayarak, yaşamlarına katkı koyalım” diyerek tamamladı.

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü ise engelli bireylerin toplumda yaşadığı sorunların aşılmasında herkese görev düştüğünü belirterek kendi üzerlerine düşeni yapmaya hazır olduklarını ifade etti.

Çalışma Bakanı Zeki Çeler ise özel gereksinim duyan bireylerin farkındalığı konusunda çalışmaların artırılması gerektiğini ve bakanlık olarak üzerlerine düşen görevleri yapmaya hazır olduklarını ifade etti.

Daha sonra söz alan Sağlık Konseyi Başkanı Yrd. Doç. Dr. Ahmet Savaşan, amaçlarından birinin Kuzey Kıbrıs’taki engelli bireylerin turizme katılmasını sağlamak olduğunu ifade etti. Savaşan, “ Dünyada 650 milyon engelli turizm faaliyetlerine katılabiliyor. Engelli turizmi kapsamında oluşan pazarın büyüklüğü 117 milyar doları aştı. Avrupa Komisyonu’nun yayınladığı rapora göre, 2020 yılında turizm faaliyetlerine katılan engellilerin sayılarının daha da artacağı ve buna bağlı olarak engelli turizm pazarının genel turizm pazarı içindeki payının %25 olacağı öngörülmektedir” dedi.

Kıbrıs Sağlık Turizmi Konseyi Başkanı Yrd. Doç. Dr. Ahmet Savaşan, Kuzey Kıbrıs’ın, eğitimden istihdama, spordan seyahate, kamusal hizmetlerden bütün ortak yaşam alanlarından fırsat eşitliği temelinde herkesin faydalanabilmesi için erişilebilir olması gerektiğini vurguladı. Ahmet Savaşan, ülkemizde belediyelerin erişilebilir kentler yaratmak için pek çok adım atmasının sevindirici olduğunu vurguladı.

Türkiye Engelsiz Hayat Akademisi Başkanı Adem Kuyumcu ise engelsiz turizmin herkesin birlikte seyahat edebildiği, konaklayabildiği, sosyal mekanlardan faydalanabildiği, başka birinin yardımı olmadan özgür ve eşit imkanlar sunan tesisler ve aktiviteler olarak tanımlanabileceğine belirtti.