Engelli turizmi için çalışma

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, engelli turizmi adı altında çalışmalar başlattıklarını bildirdi

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Başbakanlığa bağlı Engelli Hizmetleri Koordinasyon Kurulu temsilcileri ile görüştü.

Engelli Hizmetleri Koordinasyon Kurulu Başkanı Günay Kibrit, kurul olarak otellerde, restoranlarda, plajlarda, müze ve ören yerlerinde engelsiz bireylerin kullanımına uygun olması yönünde adımlar atılması için istekleri olduğunu söyledi.

Kibrit, tedavi amaçlı yurt dışına gitmekte olan engelliler için ise uçak bilet fiyatlarında indirim uygulanabilmesi için Bakan Ataoğlu’nun yardımcı olması yönünde destek istedi.

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ise bakanlık olarak engelli turizmi adı altında bir takım çalışmalar başlattıklarını söyleyerek, artık bu çalışmaları birlikte bitirip sonuçlandırmak istediklerini ifade etti.

Engelli turizminin yanı sıra sağlık turizmine da önem verdiklerini belirten Ataoğlu, bu çerçevede Dünya Sağlık Konseyi’ne de üye olduklarını vurguladı.

Ataoğlu, “Engelli vatandaşlarımızın plajlara, denizlere ve hotel bünyesinde hizmet veren havuzlara ulaşmaları için oteller ile birlikte hareket planı belirleyerek, gerekirse bu şartların zorunlu kılınmasını sağlayarak engelli bireylerimizin tatil yapma olanaklarını artıracağız” diye konuştu.

Bafra bölgesinde yeni açılan otellerin birinde engellilere yönelik kullanım kolaylığı sağlandığını, ayrıca ülkemizde hizmet veren zincir otellerimizden birinde ise engelliler için 2 yatak odasının ücretsiz olarak hizmet verdiğini dile getiren Ataoğlu, bu tür otellerin diğer otellere örnek olması gerektiğini belirtti.

Uygun müze ve ören yerlerinin engelli bireyler tarafından kullanabilmesi için çalışma başlattıklarını söyleyen Ataoğlu, önümüzdeki dönemde turnike sistemine de geçileceğini, bu sistemin ise engellilere uygun olacağını vurguladı.

Uçak biletleri konusunda ise yakın zamanda yapılan girişimler neticesinde Anadolu Jet’in tarife ve uçuş noktalarını artırdığına değinen Ataoğlu, engellilere yönelik indirimli bilet satılması için ise tüm havayolu şirketleri ile temasa geçeceğini söyledi.