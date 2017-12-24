“Engelli” sıfatı doğru değil

5. Engelsiz Bilişim Günleri YDÜ’de yapıldı. Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Mustafa Kurt, “engelli” sıfatını doğru bulmadığını çünkü maruz kalınan bütün engelleri toplumun yarattığını ve söz konusu kişilerin “engellenenler” olduğunu vurguladı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde engelsiz yaşam için bilişim uygulamalarının tüm boyutlarıyla tartışıldığı ve adada engelsiz yaşam farkındalığının en önemli etkinliklerinden biri olan “Engelsiz Bilişim Günleri”nin beşincisi Yakın Doğu Üniversitesi Büyük Kütüphane’de gerçekleştirildi.

Yakın Doğu Üniversitesi ev sahipliğinde, Yakın Doğu Üniversitesi Center of Excellence, Toplumsal Araştırma ve Geliştirme Merkezi, ve Yakın Doğu Enstitüsü işbirliği, Türkiye Cumhuriyeti Engelsiz Bilişim Platformu desteğiyle gerçekleştirilen 5. Engelsiz Bilişim Günlerine KKTC’de engelsiz yaşam için faaliyet gösteren gerek kamu gerekse özel kurum ve kuruluşlardan, sivil toplum örgütlerinden ve yerel yönetimlerden çok sayıda temsilcinin yanısıra öğrenciler ve vatandaşların katıldığı bildirildi.

Açılışı Yakın Doğu Üniversitesi İşitme Engelliler Öğretmenliği Bölümü öğrencilerinin işaret dili ile söyledikleri İstiklal Marşı ile yapılan 5. Engelsiz Bilişim Günleri çerçevesinde Mağusa, Lefkoşa ve Yeşilköy Özel Eğitim merkezleri gösteriler sunarak engelsiz bir Kıbrıs için el birliğinin ve yürek birlikteliğinin önemine bir kez daha dikkat çektiler. Etkinlikler çerçevesinde Kıbrıs İşitme ve Konuşma Engelliler Vakfı tarafından sunulan şiirler ve şarkılar işaret dili ile gerçekleştirildi.

Organizasyon adına açılış konuşmasını yapan Yakın Doğu Üniversitesi Toplumsal Araştırma ve Geliştirme Merkez Başkanı Prof. Dr. Zehra Altınay da yaptığı konuşmada faaliyetlerinin bilimsel odaklı olduğunu, yapılan proje ve araştırmaların kurum, kuruluşların strateji ve politika geliştirmesine yönelik olduğunu vurguladı.

Bilimsel projelendirmeye önem verdiklerini, engellilik alanında bilime uluslararası alanda katkı sağlamak için iki özel sayı ve yayın çalışmalarını yürüttüklerini, bu alanda uzman yetiştirmeye gayret gösterdiklerini belirten ve projelerin başarısı için, kurum işbirliği ve bilimsel üretimin kaçınılmaz olduğunun altını çizen Prof. Dr. Altınay, “Engelli bireylerin özellikle kamu kurum ve kuruluşlarının vermiş oldukları hizmetlerden daha etkin şekilde yararlanabilmelerindeki neredeyse tek yol bilişim teknolojileri ve hizmetleri olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu anlamda kalkınma ve bilimsel adımlar gerekmektedir. Bilgisayar teknolojileri ve internet, günümüz insanının, bilgi ve iletişim ihtiyaçlarına, daha kolay, daha hızlı ve daha ekonomik çözümler bulabilmesini sağlamaktadır. Türkiye’de yürütülen bu faaliyetlerin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde de gerçekleştirilmesi, farkındalığın yaratılması için Yakın Doğu Üniversitesi girişimlerde bulunmuş ve bilimsel adımlara devam etmiştir. Toplumsal sorumluluk ve gönüllülük, bilimsel anlayışına bağlı gerçekleştirilen etkinlik ve toplantılar olarak yapılmaktadır. Bunun göstergesi olarak da Öneri Raporu-Engelsiz Faaliyetler kitapçığı hazırlanmış, ilgili katkı koyan kurumlarla paylaşılmıştır.” dedi.

Bilişim günleri dolayısıyla bir konuşma yapan TC Engelsiz Bilişim Platformu Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Mustafa Özhan Kalaç bilişim uygulamalarının öneminden ve sivil toplum örgütlerinin bilişim uygulamalarının ve sivil toplum örgütlerinin işbirliğinin başarılı projeleri hayata geçirmede önemli olduğunu vurguladı. Türkiye’deki ve KKTC’deki başarılı projelerden örnekler veren Yrd. Doç. Dr. Kalaç engelsiz bilişimin, herkes için tasarım ve evrensel değerleri ön plana çıkarmada çok önemli bir işlevi olduğunu belirterek bu çalışmaların hayata geçirilmeye başladığı 2011 yılından bu yana hem Türkiye’de hem de KKTC’de çok önemli bir mesafe kaydedildiğini ancak bunun gelişerek devam etmesi gerektiğini ifade etti. Kalaç’tan sonra söz alan Atatürk Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hüseyin Uzunboylu da konuşmasında fakülte ve özel eğitim anabilim dalının engellilerin yaşamını kolaylaştırma ve toplumda farkındalığı arttırma konusunda sürdürmekte olduğu faaliyetleri anlatarak bu faaliyetlerin artmasının önemine vurgu yaptı.

Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Mustafa Kurt yaptığı konuşmada, Yakın Doğu Üniversitesinin üçüncü kuşak bir üniversite olarak bulunduğu topluma hizmetin ötesinde toplumu dönüştürme misyonunu benimsendiğini ve bu görevi başarıyla düzenlediği sayısız etkinliklerle hayata geçirdiğini belirtti. Bu yıl beşincisi düzenlen Engelsiz Bilişim Günlerinin bu etkinliklerden sadece biri olduğunu ama hitap ve hizmet ettiği toplumsal kitle bakımından da en önemlilerinden biri olduğunu ifade etti. Dr. Kurt, kullanılan “engelli” sıfatına da değinerek, bu sıfatı doğru bulmadığını çünkü maruz kalınan bütün engelleri toplumun kendisinin yarattığını ve söz konusu kişilerin bu engellerden mağdur olanlar yani “engellenenler” olduğunu ifade etti. Bu durumun, düşünsel ve bedensel farklılık olarak değerlendirilmesi gerektiğini, bu konumda olanların da “alternatif gereksinimleri” olan öncelikli bireyler olarak adlandırılmalarının daha uygun olacağını belirtti.

Center of Excellence Başkanı Prof. Dr. Nedime Serakıncı gün nedeniyle yaptığı konuşmada Yakın Doğu Üniversitesi’nde beşincisi gerçekleştirilen Bilişim Günlerinin temel amacının toplumsal farkındalığın arttırılmasının sağlanması ve sorunların tespit edilerek çözülmesi konusunda katkı sağlama olduğunu vurguladı. Bu doğrultuda Yakın Doğu Üniversitesi ev sahipliğinde Center of Excellence’e bağlı Toplumsal Araştırma ve Geliştirme Merkezi, Yakın Doğu Enstitüsü ve Centre of Excellence başkanlığının katkıları ile bu sürecin devam etmekte olduğuna vurgu yapan Prof. Dr. Serakıncı merkezlerin işbirliği ve koordinasyonu ile bilimsel başarılara imza atıldığını, bunun sonucunda engelsiz faaliyetler öneri raporunun önemli bir bilimsel gösterge olduğunu ifade etti. İlk engelsiz bilişim gününden bu yana salondaki birey sayısının bile her gün katlanarak çoğaldığını gözlemlediğini belirten Prof. Dr. Serakıncı, Yakın Doğu Üniversitesi önderliğinde başlatılan bu farkındalık etkinliği ve girişimler sayesinde KKTC genelinde kurum ve kuruluşlarca yapılmaya başlayan etkinlik ve girişimlerin de her geçen gün katlanarak arttığını vurguladı. Halen toplum olarak yeterli farkındalık seviyesine ulaşamamakla birlikte bu 5 yıl süresince yeterli farkındalığımız olmadığını fark etmemizin de oldukça iyi bir gelişme olduğunu belirten Prof. Dr. Serakıncı, Yakın Doğu Üniversitesi tarafından hazırlanan faaliyet raporu ve öneriler ışığında gelecek 5 yılda yeterli ilerlemeler ve gelişmeler kaydedileceğine inandığını ifade etti.

Meral Akıncı: Farkındalık döneminden başarılı uygulamalar dönemine geçilmeli

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın eşi Meral Akıncı da konuşmasında uzun süren yıllar bu faaliyetler içerisinde yer aldığını, konuyu ve çözüm önerilerini önemsediğini, emeği geçen herkesi kutladığını dile getirdi. Tarihten bu yana engelli kişilerin sosyal bir dayanışma ve direniş geliştirdiğini vurgulayan Akıncı bu sosyal direnişin ana çıkış noktasının engeli olmayanların yarattığı dışlanmışlık, yalnızlık ve baskılanmaya karşı gösterdikleri efor, gayret, enerji ve zaman olduğunu belirtti. Engellilerin göstermiş oldukları bu dayanışma ve sosyal direnişle toplumsal bir dönüşümü sağladıklarının altını çizen Akıncı engellilerin çabalarıyla sağlanmaya başlayan bu toplumsal dönüşümün yeni anlayışla engelli anlayışın getiirdiği sınırların aşılmasını ve toplumsal yaşama katılımı da getirdiğini ifade etti. Bilişimin engellerin kalkması açısından ciddi katkılar sağladığını vurgulayan Akıncı, farkındalık sağlayan faaliyetlerin önemli olduğunu ancak artık başarılı uygulamalar dönemine geçilmesinin ve sözlerin sadece sloganda kalmayıp yaşam biçimi haline dönüşmesi ve uygulamaya geçirilmesinin zamanı geldiğini belirtti.

Gösterilerin ardından etkinliğe katkı koyan kurum, kuruluş, yerel yönetim ve sivil toplum örgütleri temsilcilerine “Engelsiz Yürek” ödülleri takdim edildi.

Engelsiz Bilişim Günleri kapsamında ayrıca seminerler düzenlendi.