“Engelli park yerlerinin boş kalması büyük sorun”

Kıbrıs Sağlık Turizmi Konseyi Başkanı Dr. Ahmet Savaşan, engelli park yerlerine engelsiz insanların park ettiği fotoğrafların Facebook’a atıldığını asma esas konunun engellilere ayrılan park yerlerinin boş kalması olduğunu söyledi

Kıbrıs Sağlık Turizmi Konseyi Başkanı Dr. Ahmet Savaşan, Kuzey Kıbrıs’ın, eğitimden istihdama, spordan seyahate, kamusal hizmetlerden bütün ortak yaşam alanlarından fırsat eşitliği temelinde herkesin faydalanabilmesi için erişilebilir olması gerektiğini vurguladı.

Katıldığı bir televizyon programında Birleşmiş Milletler’in Engelliler için Dünya Eylem Planı’na hayat verdiğini ve bu kapsamında devletlere de önemli ödevler yüklediğini anlatan Dr. Ahmet Savaşan, hep birlikte engellilerimizin toplum hayatına adil ve etkin katılımını temin etmek için BM eylem planında belirtilen Erişilebilir Şehirler Mutabakatı, Erişilebilir Turizm, Evrensel Tasarım, Bütünleştirilmiş Yaygın Eğitim, Kapsayıcı Dijital Erişilebilirlik deklerasyonlarının Kuzey Kıbrıs’da da benimsenerek uygulanması gerektiğini vurguladı.

Engelli park yerlerine engelsiz insanların park ettiği fotoğrafların Facebook’a atıldığını, bunun caydırıcılık bakımından güzel bir davranış olduğunu söyleyen Savaşan, esas konunun engellilere ayrılan park yerlerinin boş kalması olduğunun altını çizdi. Engellilerimizin ülkemizde pek çok yere ve hizmete halen erişemediğini vurgulayan Savaşan, engelli park yerlerinin sembolik bir uygulamadan ileriye gidemediğinin altını çizdi.

ENGELLİLERİN TURİZM PAZARI İÇİNDEKİ PAYI %25 OLACAK

Dünya Sağlık Örgütü’ne göre Dünya nüfusunun %15’inin yani yaklaşık 1 milyar kişinin fiziksel, zihinsel duyumsal engelli olarak yaşamlarını devam ettirdiğini ifade eden Savaşan, “Bu sayının özellikle sanayileşmiş ülkelerde yaşlanmanın da beraberinde getirdiği sağlık sorunlarıyla birlikte artacağı öngörülmektedir. Dünya’da 650 milyon engelli turizm faaliyetlerine katılabiliyor. Engelli turizmi kapsamında oluşan pazarın büyüklüğü 117 milyar doları aştı. Avrupa Komisyonu’nun yayınladığı rapora göre, 2020 yılında turizm faaliyetlerine katılan engellilerin sayılarının daha da artacağı ve buna bağlı olarak engelli turizm pazarının genel turizm pazarı içindeki payının %25 olacağı öngörülmektedir” dedi.

Kuzey Kıbrıs’ta belediyelerin erişilebilir kentler yaratmak için pek çok adım atmasının sevindirici olduğunu belirten Savaşan, konaklama ve ulaşım sektörlerinin engellilere yönelik yatırımları yasal bir zorunluluk sebebiyle değil kar getiren bir yatırım olarak farkedilmesinde hükümetlere büyük görev düştüğünü anlattı.

YAŞLI VE ENGELLİ DOSTU ADA YARATILMASI İÇİN BASKI YAPIYORUZ

Konseyin amaçlarından birinin Kuzey Kıbrıs’daki engelli bireylerin turizme katılmasını sağlamak olduğunu ifade eden Dr. Ahmet Savaşan, bir diğer amaçlarının ise, Kuzey Kıbrıs’ın Yaşlı ve Engelli Dostu Ada haline gelerek turizm gelirlerinin arttırılması için hükümetlere pozitif baskı yapmak olduğunu söyledi.