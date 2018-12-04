Engelli park yerini işgal edenlere ceza kapıda

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle Engelli Hizmetleri Koordinasyon Kurulu heyetini kabul etti.

Kabul sırasında konuşan Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Atakan, Bakanlığın engelli vatandaşlar için gelecekte uygulamaya konacak çeşitli çalışmalar içerisinde bulunduğunu, bunlardan birinin engelli park yerini işgal eden sürücülere daha caydırıcı trafik cezası uygulanması ile ilgili düzenleme olduğunu belirtti.

