“Engelli bireylerin yaşam kalitesini yükseltecek çalışmalar geliştirilmeli”

Engelli Hakları İzleme Komitesi Engelli Farkındalığı Haftası çerçevesinde seminer düzenledi. Seminerde engelli bireylere yönelik farkındalık çalışmalarının arttırılması ve bunun da ötesine gidilerek yaşam kalitelerinin iyileştirilmesine yönelik uygulamaların desteklenmesi gerektiğine vurgu yapıldı

Yakın Doğu Üniversitesi Engelli Hakları İzleme Komitesi Üyesi Yrd. Doç. Dr Kaan Uyar, Başbakanlık Engelli Hizmetleri Koordinasyon Kurulu’nun Engelli Farkındalığı Haftası kapsamında düzenlediği seminerde “Web Erişilebilirliği” konusunda bir sunum yaptı.

Yakın Doğu Üniversitesi’nden verilen bilgiye göre, Yrd. Doç. Dr Kaan Uyar sunumunda, Web erişilebilirliği ve standartları nelerdir? Birleşmiş Milletler Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşmesinde ve Europe 2002: Avrupa Birliği Web Erişilebilirlik Kılavuzu ile Avrupa Engellilik Stratejisi 2010-2020’da konuyla ilgili hususlar, web erişilebilirliği test araçları, KKTC merkezi ve yerel yönetimler web sitelerinin güncel durumu hakkında bilgi ve önerilerini katılımcılarla paylaştı.

ENGELLİ BİREYLERİN YAŞAM KALİTESİNİ YÜKSELTECEK ÇALIŞMALARIN GELİŞTİRİLMESİNE VURGU YAPILDI

Komitenin Yakın Doğu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Temsilcisi Doç. Dr. Fatma Bebiş, her alanda olduğu gibi sağlık alanında da engelli bireylere yönelik çalışmaların geliştirilmesi yönünde katkı sağlayacaklarını bildirdi. Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Temsilcisi Yrd. Doç. Dr. Başak Bağlama da, engelli bireylere yönelik farkındalık çalışmalarının arttırılması ve bunun da ötesine gidilerek yaşam kalitelerinin iyileştirilmesine yönelik uygulamaların desteklenmesi gerektiğine vurgu yaptı.

Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi’nden Engelsiz Yaşam Öğrenci Kulübü Danışman Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ayhan Dolunay ise medya ve iletişimde engellilere yönelik çalışmalardan bahsederken, Mimarlık Fakültesi Temsilcisi Ümran Duman, evrensel tasarım ilkeleri çerçevesinde tüm iç ve dış mekanların engelli bireylerin kullanımına uygunluğunun daha fazla dikkate alındığı tasarım uygulamalarının yaygınlaşması gerekliliğini bildirdi.

Komite Başkanı Prof. Dr. Zehra Altınay da, engelli bireylerin yaşadığı zorluklar ve hak ihlalleri yanındaki bilimsel bulguların, engelli bireylerin yaşam koşullarının iyileştirilmesine yansımaları hususunda bu oluşumun çalışmalarına başlandığını, destek olmak isteyen herkese kapılarının açık olduğunu belirtti.