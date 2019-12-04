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Engelleri fark edelim

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Dünya Engelliler Günü dolayısıyla, Dereboyu’nda etkinlik düzenlendi

Engelleri fark edelim

3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı tarafından Dereboyu’nda dün etkinlik düzenlendi.
Engelli bireylerin önündeki engellerin kaldırılması, iş ve sosyal yaşamda aktif rol almaları gibi konularda farkındalık amaçlayan etkinlikte konuşmalar yapıldı, müzik dinletisi yapıldı.
LTB Engelli Konseyi’nden Çelen Cağansoy, “toplum içinde birbirimizi anlamak ve tamamlamak zorundayız” diyerek, eğitim ve sosyal yaşamın ilerlemesi açısından yapılması gerekenler olduğunu söyledi.
Etkinlik, balon uçurmayla son buldu.

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