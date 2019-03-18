"Enerji verimliliğini desteklemek adına yeni bir uygulamayı hayata geçirdik"

Nami, “Kontrol Sizde” olarak adlandırılan yeni tarifenin dünyanın birçok yerinde kullanıldığını ve yarın yapacakları basın toplantısıyla detaylarını duyuracaklarını belirterek fiyat yükselmesi nedeniyle bir düzenlemeye ihtiyaç olduğunu ve kendilerinin de enerji verimliliğini desteklemek adına yeni bir uygulamayı hayata geçirdiklerini kaydetti

Meclis Genel Kurulunda ilk olarak sunuşlara yer verildi.

İlk olarak Başbakanlığın, Hukuk ve Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi gündeminde bulunan Ateşli Silahlar Değişiklik Yasa Tasarısının komitede ivedilikle görüşülmesine ilişkin tezkeresi görüşüldü.

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, İvediliği talep edilen yasa tasarısında yapılmak istenen değişikliğe ilişkin bilgi verdi.

Baybars, değişikliğin ateşli silahlara ilişkin müsabakalarda kullanılan silahların uluslararası standartlarda olmasına ilişkin olduğunu ifade etti.

Baybars, düzenlemenin sadece spor maksatlı olduğuna işaret etti ve nisan ayındaki müsabakaya yetişmesi için ivedilik talep edildiğini belirtti.

UBP milletvekili Hasan Taçoy da söz alarak, federasyonun talebi olarak spor amaçlı silahlara ilişkin yapılacak düzenlemeye olumlu oy vereceklerini kaydetti.

Taçoy, ateşli silahların birçok ülkede terör amaçlı kullanılabildiğine işaret ederek, Yeni Zellanda’da ABD yaşan olaylara atıfta bulundu, bu konuda gerekli tedbirlerin ülkede de alınmasının önemini vurguladı.

İvedilik tezkeresi oybirliği ile kabul edildi.

Genel Kurulda başkanlığın genel kurula sunuş bölümünde Girne - Lefkoşa Anayolunda Meydana Gelen Sel Felaketinin Oluşum Nedenleri ve Sonucunda Yaşanan Can Kayıpları ile İlgili Yol ve Trafik Güvenliği Konusunda İhmalin Olup Olmadığı ile ilgili Meclis Araştırma Komitesi Başkanlığının komiteye yeni ek süre verilmesine ilişkin tezkeresi de milletvekilleri tarafından oybirliği ile onaylandı.

Başkanlığın Genel Kurula sunuşları, bazı yasa tasarılarının genel kurulda üçüncü görüşmelerinin yapılmasına ilişkin tezkerelerinin kabul edilmesiyle tamamlandı.

TATAR: “YENİ TARİFEDE BAZI DİLİMLERDE YÜZDE 50 ZAM YAPILDI”

UBP Milletvekili Ersin Tatar, Meclis iç tüzüğünün 62 maddesi kapsamında Kıb-Tek’in çoklu tarifesiyle ilgili konuştu.

Tatar, Çanakkale’de yaşamını yitirenlere rahmet dileyerek, o dönem hakkında bilgi de verdi.

Tatar, Kıb-Tek’in yeni tarifeleriyle ilgili açıklama yapılmamasını eleştirerek, bazı dilimlerde yüzde 50 zam yapıldığını, bu tarifeyle amaçlananın ne olduğunu bilmeye hakları olduğunu belirtti.

Kurumun mali yapısının ve kayıtlarının paylaşılması gerektiğine işaret eden Tatar, tüm kullanıcıların yüzde 35’inin konut olduğunu, geriye kalanın sanayici ve ticari kuruluşlar olduğunu hatırlattı.

Tatar, bu tarifenin en az yüzde 20 zam demek olduğunu ifade ederek, yasa gereği kurumun yetki almadan borçlanma yetkisinin olmadığını da bir kez daha dile getirdi.

NAMİ: “YARIN BASIN TOPLANTISIYLA DETAYLARINI DUYURACAĞIZ”

Nami, eleştirileri yanıtladığı konuşmasında, Genel Kurul’daki konuşmaların ve kuralların tüzüklerle belirlendiğini ifade ederek, buna hassasiyet gösterilmesini istedi.

Nami, “Kontrol Sizde” olarak adlandırılan yeni tarifenin dünyanın birçok yerinde kullanıldığını ve yarın yapacakları basın toplantısıyla detaylarını duyuracaklarını belirtti.

Nami, fiyat yükselmesi nedeniyle bir düzenlemeye ihtiyaç olduğunu ve kendilerinin de enerji verimliliğini desteklemek adına yeni bir uygulamayı hayata geçirdiklerini kaydetti.

İlk tarifede yüzde 23 indirim, diğerinde 15 artış olacağını bunun da belli saatlerde yaşanan sıkıntı nedeniyle yapıldığını söyleyen Nami, hafta sonu 2 kuruşluk indirim olacağını, 300 kv’ta kalırsa yüzde 15 de indirim olacağını söyledi.

“TÜKETİCİLERİ TASARRUFA TEŞVİK EDECEK BİR SİSTEM GETİRMEYİ AMAÇLADIK”

Tüketicileri tasarrufa teşvik edecek bir sistem getirmeyi amaçladıklarını ifade eden Nami, 1 Nisan’dan itibaren tüm tüketicilere otomatik uygulanacağını, isteyenin başvurarak tarifesini kendisinin seçebileceğini, ticarilerin önceki tarifeden devam edeceğini ancak isterlerse bu yeni sisteme geçmek için Kıb-Tek’e başvurabileceğini belirtti. Nami, bu sayede enerji tüketiminin aşağıya çekileceğini ifade etti.

Kıb-Tek’in hesaplarının şeffaf olduğunu, dileyenin talep edip görebileceğini, dövizdeki iniş ve çıkışların anında yansımadığını, 120 milyonu da 3 ayda değil 3 yılda tahsil etme yoluna gittikleri için fiyat düzenlemesine gittiklerini söyledi.

Nami, bu düzenlemenin santrallarla alakası olmadığını, santrallerin daha verimli kullanımını sağlamayı amaçladıklarını belirtti.