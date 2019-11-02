Enerji konusu masaya gelecek

İki liderin Guterres’e gönderdiği raporlarında enerji konularında ifadeler yer aldığı için enerji konusunun, önümüzdeki kritik Kıbrıs görüşmelerinde kaçınılmaz olarak ele alınacağı belirtiliyor

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in BM Genel Sekreteri’ne gönderdiği raporlarda hidrokarbon konusuna da değindiği için enerji meselesinin müzakere masasına gelmesi kaçınılmaz olarak nitelendiriliyor.

Güney’de yayımlanan Fileleftheros, “Görüşme Kaçınılmaz… İki Rapor Aracılığıyla Enerji Konuları Dikkat Gerektiren Konu Olarak Öne Çıkıyor” başlık ve spotlarıyla aktardığı haberinde, her iki liderin raporlarında enerji konularının Kıbrıs sorunundaki gelişmelere bağlayan ifadeler yer aldığı için enerji konusunun, önümüzdeki kritik Kıbrıs görüşmelerinde kaçınılmaz olarak ele alınması gerekeceğini yazdı.

Gazete edindiği bilgilere dayanarak, Anastasiadis’in raporunda “hidrokarbon hiçbir zaman müzakere konusu olmadı” demesine rağmen Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki faaliyetlerinin Kıbrıs müzakerelerinin yeniden başlama çabalarını olumsuz etkilediği iddiasında bulundu. Akıncı’nın da raporunda, Rum Yönetimi’nin tek yanlı MEB ilan ettiği alandaki çalışmaların Kıbrıs sorununda sorun yarattığına işaret ederek, ortak hidrokarbon yönetim komitesi kurulması önerisini yinelediğini yazdı.

Haberde, bu konunun müzakere masasına getirilmesini isteyen Türkiye’nin konuyu, en azından beşli konferansta bütün müdahillerin önünde olması yönünde hareket edeceğine kesin gözüyle bakıldığına işaret edildi.

Rum Yönetimi açısından, referans şartlarında bir anlaşmanın Kıbrıs sorunundaki çabaların bundan sonraki sürecinde belirleyici öneme sahip olduğuna işaret edilen haberde, Berlin’deki üçlü görüşmeden muradın da böyle bir anlaşma olduğu kaydedildi.

Rum Yönetimi’nin, Berlin’de referans şartlarında bir anlaşmaya varılırsa, çözümü analitik şekilde tarif eden 2014 Ortak Açıklaması’nı da içereceği ve böyle bir gelişmenin, çözüm şeklini görüşmek için beşli konferansa gitmek istediğini söyleyen TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’na da bir cevap olacağı görüşünde olduğuna dikkat çekildi.

SİYASİ PARTİLER RAPORU İSTİYOR

Aynı gazete, Rum siyasi partilerinin, Anastasiadis’in Guterres’e gönderdiği belge hakkında kendilerine bilgi vermemesini protesto ederek, belgenin siyasi partilere verilmesini talep ettiklerini haber verdi.

Gazeteye göre, AKEL Genel Sekreteri Andros Kipiranu hoşnutsuzluğunu, belge hakkında Rum Ulusal Konseyi’ne konuyla ilgili bilgi verilmesi gerektiğini belirterek dile getirdi. Berlin’deki üçlü görüşmede, referans şartlarında mutabakata varılması dileğini de dillendiren Kiprianu, “(referans şartlarının) gayrı resmi konferans tarafından benimsenmesinin sadece rutin prosedür olmasını dilerim çünkü kulağıma, gayrı resmi konferans olup olmayacağı konusunda soru işaretleri yaratan açıklamalar geliyor” dedi.

DİKO da Anastasidis’in BM Genel Sekreteri’ne gönderdiği raporu, Rum siyasi partilerine göndermek zorunda olduğu görüşünü ortaya koydu. Parti tarafından yapılan yazılı açıklamada, Rum Ulusal Konseyi’nin, Berlin’deki üçlü görüşme öncesinde Anastasiadis’in Guterres’e gönderdiği rapordan haberdar olmadığı kaydedildi ve “her halükarda, üçlü görüşme yapılmasının Başkan Anastaiadis tarafından kabul edilmesinin Türk tarafına tamamen yanılış mesajlar verdiğine ve bunun çok büyük bir hata olduğuna inanıyoruz” denildi.

ELAM ise açıklamasında, Kıbrıs müzakerelerinin yeniden başlamasına itirazını yineledi.

Alithia ise, Rum ve Yunan hükümetlerinin, Cumhurbaşkanı Akıncı, Rum Yönetimi Başkanı Anastasiadis ve BM Genel Sekreteri Guterres’in Berlin’deki üçlü görüşmesinden, -“Türk tarafının istek ve kararlılığı olması kaydıyla - Kıbrıs sorununda daha ileri gelişme yolunu açacak ‘etkin bir ilerleme’ olmasını umduğunu beklediğini; Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis’in de bu ilerlemenin olması halinde bundan sonraki adımlara katkı sağlamaya hazır olduğunu yazdı.

Gazete, “Lefkoşa ve Atina Üçlü Görüşmeden ‘Etkin İlerleme’ Umuyor ve Bekliyor” başlıklı haberinde, Anastasiadis’in, Atina’daki görüşmeleri sırasında Miçotakis’e “Ağustos ayında sağlanan uzlaşıyı yeterli ve olumlu bir gelişme gündeme getirebileceğini”, Miçotakis’in de Anastasiadis’e Berlin’de istenilen gelişme olması halinde Yunanistan’ın katkı sağlamaya hazır olduğunu söylediğini yazdı.