Enerji kaynakları barış projesine dönüştürülmeli

Ekonomi ve Enerji Bakanı Özdil Nami, Doğu Akdeniz enerji kaynaklarının barış projesine dönüştürülmesi gerektiğine dikkat çekti

Ekonomi ve Enerji Bakanı Özdil Nami, Doğu Akdeniz enerji kaynaklarının bir barış projesine dönüştürülmesi gerektiğini vurgulayarak, “Bu ilke benimsenir ise işte o zaman ilgili tüm tarafları kucaklayan işbirlikleri kurulabilir ve enerji kaynakları bölgemiz için refah kaynağı olur" dedi.

Nami, sadece Kıbrıs’a değil, Doğu Akdeniz Bölgesine de faydası olacak olan Kıbrıs sorununun çözümü için Kıbrıs Türk tarafının her türlü çabayı gösterdiğini ve iradeyi koyduğunu; ancak çözüm için gerek Kıbrıslı Türklerin, gerekse garantör ülke Türkiye Cumhuriyeti’nin ortaya koyduğu olumlu yaklaşımlara rağmen Rum liderin masayı terk etmesi nedeniyle çözüm çabalarının sonuçsuz kaldığını belirtti.

Ekonomi ve Enerji Bakanı Özdil Nami, TC Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in davetlisi olarak İstanbul'da katıldığı 10. Enerji Verimliliği Forum ve Fuarı’nın açılışında bir konuşma yaptı.

Bir ada ülkesi olması nedeniyle hemen hemen tüm maliyetleri yüksek olan ülkede halihazırda enerji arzının yüzde 80’inin dizel yakıtlı jeneratörler ile 0.15 dolar/kws gibi oldukça pahalı şekilde üretildiğini anlatan Nami, pahalı olan bu kaynağı verimli kullanmanın kendileri için son derece önemli olduğunu vurguladı.

“Enerjinin düşük maliyetli ve çevre dostu şekilde üretilmesi ve enerji arzında çeşitliliğinin sağlanması bizim için büyük önem taşımaktadır” diyen Bakan Nami, bu hedefle bir dizi tedbiri hayata geçirmeye çalıştıklarını aktardı.

Geçtiğimiz bir yıllık görev süreleri içerisinde, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde yenilenebilir enerji kullanımı ve enerji verimliliği adına somut adımlar atıldığını ve bunların olumlu yansımalarını görmeye başladıklarını ifade eden Bakan Nami, konuşmasını özetle şöyle sürdürdü:

“Bakanlığımıza bağlı Kalkınma Bankası, 2018 yılı içerisinde toplam 27.5 milyon TL değerinde krediyi yenilenebilir enerji projeleri için kullandırdı.

Şebekedeki yenilenebilir enerji yüzdesini bir yılda iki katına çıkardık.

Enerji verimliliği konusunda, ilgili odalar, akademisyenler ve uzman kişilerle birlikte yeni bir Enerji Verimliliği Yasasını 2019’da bitirilecek şekilde çalışıyoruz. Bu çerçevede Türkiye Izoder ile Kıbrıs Türk Mimar ve Mühendisler Odası arasında KKTC’de enerji verimliliğini sağlamak üzere bir işbirliği başlamış olmasını büyük bir memnuniyetle karşılıyoruz. Bu ve bunun gibi çalışmalara her türlü desteği vermeye devam edeceğiz.”

KKTC’de enerji üretimini ucuzlatmak ve daha çevre dostu yapmak için, yakıt sepetine doğal gaza da yer verecek bir yol izlenmek durumunda olunduğunu ifade eden Nami, bununla ilgili, TC Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı ile işbirliği içinde çalışmalarının devam ettiğini kaydetti.

Bakan Özdil Nami, izole bir şebeke sistemine sahip olan ülkede, depolama olmadan güneş ve rüzgar enerjisi kullanma kapasitesinin kısıtlı olduğuna işaret ederek, “Enerji depolama maliyetleri yıldan yıla düşmekle birlikte hala daha pahalı, dolayısıyla enterkonnekte kablo ile büyük şebekelere bağlanmak tüm Kıbrıs için aslında bir gereklilik” dedi.

Bakanlıkları ve TC Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı arasında kurulan Ortak Enerji Çalışma Grubu’nun TC ve KKTC’nin kablo ile enterkonnekte şekilde bağlanması konusu ile ilgili çalışmalar ortaya koyduğunu söyleyen Bakan Nami, şöyle devam etti:

“İki ülke arasında imzalanan enerji alanında işbirliği anlaşması çerçevesinde bu çalışmaların hızla tamamlanmasına ve bu projenin hayata geçmesine büyük önem veriyoruz.

Ancak bu konuda önümüze Avrupa Birliği ve Kıbrıs sorunu kaynaklı siyasi engeller çıkmakta ve Kıbrıs Türk halkı bir kez daha bize uygulanan haksız izolasyonların bedelini öder duruma gelmektedir.

Bizler, sadece Kıbrıs’a değil, Doğu Akdeniz Bölgesi’ne de faydası olacak olan Kıbrıs sorunun çözümü için her türlü çabayı gösterdik ve iradeyi koyduk. Süreç, çözüm için gerek Kıbrıslı Türklerin, gerekse garantör ülke Türkiye Cumhuriyeti’nin ortaya koyduğu olumlu yaklaşımlara rağmen Rum liderin masayı terk etmesi nedeniyle sonuçsuz kalmıştır. Bu durumun faturası artık Kıbrıs Türk halkına kesilmemeli ve bize karşı uygulanan haksız ve insanlık dışı izolasyonlara artık son verilmelidir.

Duruşumuz nettir. Doğu Akdeniz enerji kaynakları bir barış projesine dönüştürülmelidir. Bu ilke benimsenir ise işte o zaman ilgili tüm tarafları kucaklayan işbirlikleri kurulabilir ve enerji kaynakları bölgemiz için refah kaynağı olur."

10. Enerji Verimliliği Forum ve Fuarı'nda konuşmaların ardından, Ekonomi ve Enerji Bakanı Özdil Nami, TC Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ve Malta Enerji ve Su Bakanı Hon Joseph Mizzi’yle birlikte stantları gezdi.