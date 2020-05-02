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En fazla yağmur İskele'ye düştü

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En fazla yağmur İskele'ye düştü

KKTC’de dün sabah 08.00 ile bu sabah 08.00 saatleri arasında en fazla yağmur metrekareye 63 kg ile İskele’de kaydedildi.
Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, 24 saatlik sürede gerçekleşen yağışların yörelere göre dağılımı şöyle:
“İskele 63 kg/m², Sandallar 27 kg/m², Geçitkale 20 kg/m², Salamis 11 kg/m², Mehmetcik 5 kg/m²”
Diğer yörelerde ise 0,1 ile 4 kg/m² arası yağış kaydedildi.

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