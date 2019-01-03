banner237
Vicdani ret için karar günü
Vicdani ret için karar günü
21 0
Liseler futsal yarı finalistleri belirlendi
Liseler futsal yarı finalistleri belirlendi
61 0
Akıllı Telefonumuzu Şarj Ederken Yaptığımız Hatalar
Akıllı Telefonumuzu Şarj Ederken Yaptığımız Hatalar
135 0
Yılın ilk bebekleri iki kız
Yılın ilk bebekleri iki kız
42 0
Göçmenköy yıldızların peşinde
Göçmenköy yıldızların peşinde
448 0
Baray'ın 8’inci yaş mutluluğu
Baray'ın 8’inci yaş mutluluğu
31 0
Esentepe'de 2 ayrılık
Esentepe'de 2 ayrılık
201 0
Yılbaşı sofrası hazırlarken çocukları unutmayın!
Yılbaşı sofrası hazırlarken çocukları unutmayın!
22 0
banner82

En fazla yağmur Dipkarpaz'a

banner27

Meteoroloji Dairesi, bu sabaha kadarki son 24 saatte en fazla yağışı metrekareye 20 kilogramla Dipkarpaz’ın aldığını bildirdi.

banner210
En fazla yağmur Dipkarpaz'a
banner215

 

  

Meteoroloji Dairesinden verilen bilgiye göre, Dipkarpaz 20 Kg/M², Esentepe 19 Kg/M², Akdoğan 17 Kg/M², Yeşilırmak 15 Kg/M², Zaferburnu 14 Kg/M², Taşpınar, Sipahi 11 Kg/M², Vadili 10 Kg/M², Akdeniz, Kalkanlı, Kaleburnu, Serdarlı 9 Kg/M², Güzelyurt, Çamlıbel, Ercan, Ziyamet, Mallıdağ, Lefke 8 Kg/M², Devlet Üretme Çiftliği, Geçitkale, Karaoğlanoğlu, Koruçam, Lefkoşa, Kozanköy, Beyarmudu, Kırıkkale 7 Kg/M², Alevkaya, Bostancı, Tatlısu, Türkeli’de 6 Kg/M², diğer yörelerde ise 1 İle 5 Kg/M² arası yağış kaydedildi.

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.