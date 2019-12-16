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En fazla yağış Zafer Burnu'na düştü

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En fazla yağış Zafer Burnu'na düştü

Ülkede bu sabah 08.00 itibarıyla son 24 saatte en fazla yağış metrekareye 36 kg. ile Zafer Burnu’na düştü.

Meteoroloji Dairesi’nin açıkladığı yağış miktarı raporuna göre, dün saat 08.00’den bu sabah 8.00’e kadar gerçekleşen yağışın bölgelere göre dağılımı şöyle oldu:

“Zafer Burnu 36 kg/m²; Dipkarpaz 27 kg/m²; Akdoğan 12 kg/m²; İskele ve Mehmetçik 10 kg/m²; Vadili ve Esentepe 7 kg/m²; Ziyamet, Beyarmudu, Serdarlı ve Kırıkkale 6 kg/m²; Sipahi, Koruçam, Gazimağusa, Yenierenköy ve Ercan 5 kg/m²”

Diğer bölgelere ise metrekareye 1-4 kg/m² yağış düştü.

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