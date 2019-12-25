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En fazla yağış Yeşilırmak'a

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En fazla yağış Yeşilırmak'a

KKTC’de dün sabah 08.00 ile bu sabah 08.00 saatleri arasında en fazla yağmur, metrekareye 23 kg ile Yeşilırmak’ta kaydedildi.

Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, 24 saatlik süredeki yağışların yörelere göre dağılımı şöyle:

“Yeşilırmak 23 kg/m², Zafer Burnu 22 kg/m², Kalkanlı, Doğancı, Gaziveren 13 kg/m², Lefke, Bostancı 12 kg/m², Güzelyurt 11 kg/m², Zümrütköy, Akdeniz 10 kg/m², Taşpınar, Çamlıbel 9 kg/m², Koruçam, Aleykaya, Ziyamet, Kozanköy 8 kg/m², Dipkarpaz, Ercan, Lefkoşa, Selvilitepe, Gazimağusa, Kaleburnu, Taşkent 7 kg/m², Alayköy, Türkeli, Akdoğan, Serdarlı, Devlet Üretme Çiftliği 6 kg/m²”

Diğer yöreler ise 1 ile 5 kg/m² arası yağış aldı.

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