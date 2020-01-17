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En fazla yağış Selvilitepe'ye

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En fazla yağış Selvilitepe'ye

Meteoroloji Dairesi, 24 saate en fazla yağışın metrekarede 72 kilogramla Selvilitepe’de kaydedildiğini açıkladı. En fazla yağış alan ikinci bölge de 51 kilogramla Boğaz oldu. 
Meteoroloji Dairesi’nin açıklamasına göre, dün sabah 08.00 ile bugün sabah 08.00 saatleri arasında diğer bölgelerde metrekarede kaydedilen yağış oranları şöyle:
“Selvilitepe 72, Boğaz 51, Kozanköy 47, Beylerbeyi 34, Alsancak 33, Karaoğlanoğlu 29, Girne21, Alayköy 19, Doğancı ve Z

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