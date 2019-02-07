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En fazla yağış Selvilitepe'ye

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En fazla yağış Selvilitepe'ye
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KKTC’de dün sabah 08.00 ile bu sabah 08.00 saatleri arasında en fazla yağmur metrekareye 95 kg ile Selvilitepe’de kaydedildi.
Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, 24 saatlik sürede gerçekleşen yağışların yörelere göre dağılımı şöyle:
“Selvilitepe 95 kg/m², Beylerbeyi, Karaoğlanoğlu 90 kg/m², İskele, Zaferburnu 77 kg/m², Dipkarpaz 70 kg/m², Alsancak, Çayırova 67 kg/m², Sipahi 62 kg/m², Akdoğan, Esentepe, Ziyamet 56 kg/m², Çayönü, Yenierenköy, Geçitkale 55 kg/m², Kantara 52 kg/m², Taşkent, Akıncılar 48 kg/m², Alayköy, Türkeli 45 kg/m², Vadili, Kozanköy 43 kg/m², Lefkoşa, Alevkaya 38 kg/m², Değirmenlik, Kırıkkale 35 kg/m²” 
Diğer yörelerde ise 10 ile 35 kg/m² arası yağış kaydedildi.

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