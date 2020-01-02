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En fazla yağış Koruçam’da kaydedildi

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KKTC’de dün sabah 08.00 ile bu sabah 08.00 saatleri arasında en fazla yağış metrekareye 12 kg ile Koruçam’da kaydedildi.

En fazla yağış Koruçam’da kaydedildi

 

Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, 24 saatlik sürede gerçekleşen yağışların yörelere göre dağılımı şöyle:
“Koruçam 12 kg/m², Alayköy 11 kg/m², Akıncılar 10 kg/m², Yeşilırmak 9 kg/m², Akdoğan, Ercan, Çamlıbel 6 kg/m², Devlet Üretme Çiftliği 5 kg/m², Akdeniz, Dörtyol, Geçitkale, Lefke, Çayönü, Güzelyurt 4 kg/m², Gaziveren, Doğancı, Gazimağusa, Gemikonağı, Bostancı 3 kg/m²”
Diğer yörelerde ise 0,1 ile 2 kg/m² arası yağış kaydedildi.

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