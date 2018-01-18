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En fazla yağış Koruçam'a

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En fazla yağış Koruçam'a
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Meteoroloji Dairesi son 24 saatte ülke genelinde kaydedilen yağış miktarlarını açıkladı. Buna göre en fazla yağış Koruçam’a düştü.
Daireden yapılan açıklamaya göre, dün sabah 08.00 ve bu sabah 08.00 arasında metrekareye Koruçam’da 8, Çamlıbel’de 6, Yeşilırmak’ta 5, Zafer Burnu ve Esentepe’de 4, Kantara, Akdeniz, Selvilitepe ve Kalkanlı’da 3, Bostancı, Dörtyol, Taşkent, Boğaz ve Geçitkale’de 2 kilogram yağış düştü.
Diğer bölgelerde 0.1 ile 1 kilogram arası yağış kaydedildi.

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